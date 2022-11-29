ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу 2022 року в Катарі на нас чекає зустріч між збірними Еквадору та Сенегалу в рамках квартету А.

Група A 1 Еквадор 2 4 2 Нідерланди 2 4 3 Сенегал 2 3 4 Катар 2 0

Еквадор — Сенегал

Вівторок, 29 листопада, 18:00. Ер-Райян, стадіон Халіфа. Головний арбітр - Клеман Тюрпен (Франція)

На стадіоні Халіфа зустрінуться Еквадор та Сенегал, для яких по суті, це матч життя з девізом — переможець отримує все, а той, хто програв, їде додому.

Еквадор непогано проводить груповий етап мундіалю, не маючи у своєму активі поразок. На старті Еквадор обіграв Катар (2:0), а потім зіграв внічию з Нідерландами (1:1). Вся надія еквадорців на свого бомбардира Еннера Валенсію, який забив усі три м'ячі національної команди у Катарі.

У разі перемоги Еквадор може посісти перше місце у групі А, якщо Нідерланди не надто впевнено обіграють Катар у паралельному матчі.

У Сенегала також є всі шанси на вихід із квартету, але для цього потрібна лише перемога та три очки. На старті Сенегал програв Нідерландам (0:2), але згодом реабілітувався на Катарі (3:1).

Звичайно, всі ми знаємо, що сенегальцям дуже не вистачає їхнього лідера Садіо Мане, який відновлюється після травми та відсутній у Катарі, але як він сам сказав, Сенегал — це команда левів, яка єдина на полі.

Як ми вже згадали вище, у цьому матчі все залежить від самих себе. Розраховувати на допомогу Катару можна, але сподіватися не варто. Тому чекаємо на переможця в цій грі, або дуже напруженної нічиї, яка буде на руку Еквадору.

Головне питання для Еквадору – стан лідера Валенсії, який отримав м'язову травму у минулому матчі. Якщо він буде недоступний, це буде справжньою втратою, яку, мабуть, заповнить Джеремі Сармієнто чи Кевін Родрігес. У Сенегалу з кадрами все гаразд, оскільки вся команда готується до вирішального матчу.

За версією компанії GG.bet, Еквадор — фаворит зустрічі: перемога команди Густаво Альфаро оцінюється коефіцієнтом 2,43, перемога підопічних Аліу Сіссе — 3,21. На нічию дається коефіціент 3,27.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Між собою збірні Еквадору та Сенегалу провели дві зустрічі – обидві товариські. В обох матчах переможцем був Сенегал. 2002 року з рахунком 1:0, а 2005 року — 2:1.