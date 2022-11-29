ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У третьому турі чемпіонату світу 2022 року за 29 листопада на нас чекають вирішальні матчі у групах А та В. У перших матчах Нідерланди зіграють із Катаром, а Еквадор поміряється силами з Сенегалом. Потім будуть зустрічі між Уельсом та Англією, а також між Іраном та США.

Прогноз на матч Нідерланди — Катар

За версією компанії GG.bet, очевидним фаворитом є Нідерланди. На перемогу "помаранчевих" дається коефіцієнт – 1.21, тоді як успіх катарців оцінюється показником – 17.82. На нічию дається коефіцієнт – 6.96.

Тож на що ставити?

У цьому матчі можна поставити на фору (-1,5) від Нідерландів. Тобто команда Луї ван Гала переможе із різницею більше одного м'яча – на цей результат дається коефіцієнт – 1.61.

Матч Нідерланди – Катар відбудеться 29 листопада, о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-транляцією можна буде стежити на Football.ua.

Прогноз на матч Еквадор — Сенегал

За версією букмекерської компанії GG.bet, невеликим фаворитом протистояння є збірна Еквадору. На перемогу еквадорців дається коефіцієнт – 2.43, тоді як успіх Сенагалу оцінюється показником – 3.21. На нічию дається коефіцієнт – 3.27.

Тож на що ставити?

У цьому матчі пропонуємо поставити на те, що в матчі буде забито менше двох голів – на це дається коефіцієнт – 2.19.

Матч Еквадор — Сенегал відбудеться 29 листопада о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-транляцією можна буде стежити на Football.ua.

Прогноз на матч Уельс — Англія

За версією GG.bet, фаворитом матчу є команда Гарета Саутгейта. На перемогу англійців дається коефіцієнт – 1.45, тоді як успіх валлійців оцінюється показником – 7.95. На нічию дається коефіцієнт – 4.67.

Тож на що ставити?

У цьому матчі можна зробити ставку на те, що не буде забито більше трьох м'ячів. На цей результат дається коефіцієнт — 1.59.

Матч Уельс – Англія відбудеться 29 листопада, о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-транляцією можна буде стежити на Football.ua.

Прогноз на матч Іран — США

За версією компанії GG.bet шансів більше перемогти у збірної США. На перемогу американців дається коефіцієнт – 1.97, тоді як успіх іранців оцінюється показником – 4.14. На нічию дається коефіцієнт – 3.5.

Тож на що ставити?

У цьому матчі пропонуємо поставити на те, що футболісти збірної США заб'ють більше одного м'яча. На цей результат дається коефіцієнт – 2.21.

Матч Іран – США відбудеться 29 листопада, о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-транляцією можна буде стежити на Football.ua.