ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Наступний гість Зіркового прогнозу – екс-оборонець збірної Югославії та харківського Металіста. Він ставить на результативну нічию у поєдинку Уругвай – Португалія, і вірить, що серби переможуть Камерун. До речі, на нічию у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 3.3.

- Мілане, який прогноз на гру Португалія – Уругвай?

- Мені здається, буде нічия – 1:1, може й навіть 2:2. Але точно впевнений, що голи у цьому матчі точно будуть (якщо поставити на рахунок 2:2, як радить Мілан, то коефіціент дуже приємний – 19).

- Як вам взагалі Мундіаль?

- Багато сюрпризів. Неочікувані перемоги Японії та Саудівської Аравії. Іран обіграв Вельс після поразки 2:6 від Англії. Молодці! Проявили справжній характер, провели чудовий тайм.

- Які перспективи у Сербії?

- З Бразилією було важко розраховувати на позитивний результат. Там зібрались найкращі футболісти. Другий тайм взагалі не хочу коментувати.

Перший тайм грали дуже обережно, але це очевидно – перша гра, треба правильно розподілити сили на матч. У другому таймі сербів взагалі не було на полі. Якщо відверто говорити, на три очка в матчі з Бразилією ніхто не розраховував. Всі сподівались на сюрприз, але не вийшло. Треба перемагати Камерун та Швейцарію, перед якою у нас боржок. І це реально зробити. Це не та сильна Швейцарія, яка була чотири роки тому. Гравці вже немолоді, а це було видно по грі з Камеруном.

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