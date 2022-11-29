ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між збірними Ірану та США в рамках групи В.

ГРУПА B 1 Англія 2 1 1 0 6 2 4 4 2 Іран 2 1 0 1 4 6 -2 3 3 США 2 0 2 0 1 1 0 2 4 Уельс 2 0 1 1 1 3 -2 1



Іран — США

Вівторок, 29 листопада, 21:00. Стадіон Ель-Тхумама, Доха. Головний арбітр - Антоніу Матеу Лаос (Іспанія)

Іран дуже невдало розпочав фінальну частину турніру, поступившись збірній Англії з рахунком 2:6. Дії команди в захисті викликали чимало питань, тому здавалось, що в грі з валлійцями буде вкрай важко розраховувати на позитивний результат, проте команда вистояла, а в кінцівці забила двічі та набрала три очки.

Іранці доволі неприємний супротивник, який все ж таки вміє грамотно оборонятись, як показала зустріч проти Уельсу, а також має дуже цікаву атакувальну ланку, але не дивитись на цю гру без політичного підтексту дуже важко, тому бажати успіху іранцям не будемо.

Збірна Сполучених Штатів Америки підходить до зустрічі з двома набраними балами. Спершу, американці не змогли набрати три бали у грі проти валлійців, а потім вибороли одне очко у матчі з англійцями. Збірна Сполучених Штатів Америки демонструю гарний футбол та має дуже цікавих виконавців, особливо в атакувальній ланці.

Номінальні гості цієї зустрічі можуть грати першим номером, та беручи приклад з англійців зламувати оборону супротивника. Очікуємо, що американці зможуть здивувати іранців та здобудуть позитивний результат.

Що стосується очних зустрічей, то команди грали один раз між собою. На чемпіонаті світу 1998 року збірна Сполучених Штатів Америки поступилась з рахунком 1:2, проте зараз пройшла не одна зміна поколінь, тому орієнтуватись на ту гру не варто.

За версією компанії GG.bet, США — фаворит зустрічі: перемога американців оцінюється коефіцієнтом 2,02, перемога Ірану — 4,05. На нічию дається коефіцієнт 3,41.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Іран зустрічався з США на чемпіонаті світу 1998 року та здобув перемогу з рахунком 2:1. Тому американці захочуть реабілітуватися.