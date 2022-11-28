ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

Збірна Португалії в рамках поєдинку другого туру чемпіонату світу зіграє проти Уругваю.

Головний тренер португальців Фернанду Сантуш вирішив зробити три зміни у складі в порівнянні з минулим матчем. Так, на полі вийдуть Пепе, Мендеш та Карвалью.

Португалія: Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш — Б. Сілва, Невеш, Карвалью — Фернандеш, Роналду, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Далот, Перейра, Пальїнья, Андре Сілва, Отавіу, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Антоніу Сілва, Рамуш

Уругвай: Рочет — Хіменес, Годін, Котаес — Олівера, Вальверде, Весіно, Бентанкур, Варела — Кавані, Нуньєс

Запасні: Угарте, Торрейра, Торрес, Родрігес, Муслера, Гомес, Арраскаета, де Ла Круз, Касерес, Пельїстрі, Соса, Суарес, Каноббіо, Вінья

Матч Португалія – Уругвай розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція.