ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У третьому турі ігрового дня за 30 листопада між собою зіграють збірні Австралії та Данії, Тунісу та Франції, а під кінець відбудуться матчі Польща — Аргентина і Саудівська Аравія — Мексика.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АВСТРАЛІЯ — ДАНІЯ

За версією компанії GG.bet, лідер зустрічі — збірна Данії: перемога данців оцінюється коефіцієнтом 1.52, а перемога австралійців — 7.14. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 4.3.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті та конкретно у футболі.

Пропонуємо вам обрати варіант "Обидві команди заб'ють", на який пропонується коефіцієнт 2.05.

Ми не віримо у збірну Австралії, тому вважаємо, що "перемога Данії або нічия" також гідний варіант, щоб його вибрати. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.44.

Матч Австралія — Данія відбудеться 30 листопада о 17:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію дивіться на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУНІС — ФРАНЦІЯ

За версією GG.bet, Франція – однозначний фаворит зустрічі: перемога "Ле Бле" оцінюється коефіцієнтом 1.55, а перемога Тунісу – 7.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.0.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Туніс має примарні шанси на плей-оф. Попри шалену мотивацію, ми не віримо в африканську збірну, тому пропонуємо і вам вибрати відповідну ставку. Перемога французів виглядає більш ймовірною, аніж навіть нічия.

Попри статус андердога, Туніс залишається небезпечним суперником, принаймні таким, якого недооцінювати не варто. Пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" з показником 2.07.

А для тих, хто хоче дуже сильно ризикнути, пропонуємо варіант: Франція переможе з різницею в один гол. На таку подію пропонується коефіцієнт 1.5! Але тільки не ставте велику суму, а ось невелику – можна спробувати.

Матч Туніс — Франція відбудеться 30 листопада о 17:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію дивіться на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОЛЬЩА — АРГЕНТИНА

У матчі між Польщею та Аргентиною є явний фаворит — і це "альбіселесте" на чолі з Лео Мессі. Перемога збірної Аргентини оцінюється коефіцієнтом 1.5, а перемога Польщі – 7.94. Якщо буде нічия, пропонується показник 4.25.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Звичайно, краще ставити на Аргентину, але їхня невиразна гра в атаці викликає деякі сумніви в доречності даного вибору. Тому пропонуємо варіант поставити на нічию.

Припустимо, команди обміняються голами. Ставкою "Обидві заб'ють" — "Так" можна примножити свою суму у разі успіху в 2.21 разів.

Ще одна ризикована ставка – "перемога Аргентини з різницею у два голи". Якщо таке станеться, можна примножити ставку в 4.16 раз.

Матч Польща — Аргентина відбудеться 30 листопада о 21:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію дивіться на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ САУДІВСЬКА АРАВІЯ — МЕКСИКА

За версією GG.bet, Мексика – однозначний фаворит зустрічі: перемога "зелених" оцінюється коефіцієнтом 1.68, а перемога саудитів – 4.91. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.32.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Здається, що Саудівська Аравія може здивувати, не перемогти, але забити 1 або 2 голи цілком можливо, тому пропонуємо і вам вибрати відповідну ставку. На подію "Тотал на СА більше 2.0" пропонується коефіцієнт 5.63.

Віримо, що матч може подарувати феєрію голів. Пропонуємо варіант: "загальний тотал більше 4.5", на таку подію пропонується коефіцієнт 4.71! Але тільки не ставте велику суму. Краще виграти невеличку суму і одночасно отримати задоволення від гри.

Щодо остаточного результату, то ми б запропонували поставити на перемогу Мексики з рахунком 3:2. Коефіцієнти на дані події 11.97.

Матч Саудівська Аравія — Мексика відбудеться 30 листопада о 21:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію дивіться на Football.ua.