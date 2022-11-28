ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив Фернанду Сантуша здолав головного конкурента в квартеті.

Другий тур чемпіонату світу-2022 доволі швидко добіг до свого кінця, а на полі стадіону Лусаїл Айконік національні команди Португалії та Уругваю зустрічались поміж собою в рамках квартету H не лише для того, аби остаточно підвести риску під черговою сторінкою історії світової першості. "Європейські селесао" здобули перемогу в першій грі проти Гани (3:2), тому вже за підсумками звітного ігрового дня мали можливість залишити за собою одну з перепусток до раунду плей-оф.

У той самий час перші чемпіони світу не змогли впоратись із спротивом Північної Кореї (0:0), тому мали куди вірогіднішу загрозу залишитись у скрутному становищі в разі потенційної поразки. Саме тому південноамериканський колектив намагався діяти з максимальною обачністю за ходом усієї зустрічі. Хоча це саме за футболістами Дієго Мартіна Алонсо Лопеса залишився перший гольовий момент у звітній дуелі, коли Хіменес завершив подачу кутового з лівого флангу ударом головою на сітку зверху воріт.

Багато боротьби було поміж футболістами під час першого тайму. І не завжди при цьому вони поводили себе як справжні джентльмени. Це зауваження стосувалось, передусім, представників саме Уругваю, які нерідко зривались до грубих порушень правил. І тут іранському арбітру Алірезі Фагані потрібно було поменше гратись у лояльного до всіх персонажа, бо під завісу гри рівень грубощів перевищив усі допустимі показники саме через зависокий поріг дозволеного.

Що ж стосувалось створення гольових моментів, то з цим до перерви було надзвичайно важко. Хіба що за рахунок технічних дій накшталт дриблінгу Бентанкура поміж трьох суперників на центральному вході до штрафного на 32 хвилині можна було подолати захист воріт по обидва боки поля, проте Родріго тоді так і не пробив Кошту в ближньому бою, тож рахунок залишився незмінним.

Грати в подібному стилі впродовж усього матчу команди не могли собі дозволити, бо все ж таки три очки були потрібні кожній зі сторін. Уругвай, завдячуючи якісній добірці виконавців у атаці в своєму складі, мав можливість протиставляти суперникам власні сподівання забити м’яч. Тим паче, що ще до перерви поле через раптове запаморочення залишив фланговий захисник Нуну Мендеш, що до певної міри обмежувало Португалію в швидкості в цій зоні — поява Геррейру могла компенсувати виключно креативну складову.

Однак уругвайці так і не знайшли в собі сміливості вийти масованим штурмом на чужу половину поля, а вже на 54 хвилині поява Кріштіану Роналду перед голкіпером під час подачі Бруну Фернандеша стала запорукою для результативної дії півзахисника, бо м’яч так і залетів без жодних перешкод у дальній кут. Довго сперечались щодо остаточного автора голу, але все ж таки нападник не зробив вирішальний доторк.

Дієго Алонсо спробував збільшити оберти власної команди в атаці за рахунок замін, але все ж таки Уругваю помітно не вистачало наполегливості. Так, Максі одного разу що є сили приклався в праву стійку з меж чужого штрафного, а Луїс Суарес із близької відстані біля лівого кута воротарського поцілив повз ворота, однак і цього було замало. Період активності гостей поступово завершувався, і Португалія знову перейшла до чужої половини в пошуках другого забитого м’яча.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

І таки знайшла свій момент команда Сантуша! Усе відбулось завдяки присутності VAR та наполегливості Бруну Фернандеша, який ледь не силоміць заштовхав іранського рефері до монітору в технічній зоні. Звідти арбітр повернувся з рішенням про призначення пенальті за гру рукою на лівому фланзі власного штрафного від Хіменеса, який отримав м’яч поміж ніг від Бруну, а потім упав зверху на нього рукою. Фернандеш сам і виконав покарання, бо Роналду тоді тільки нещодавно замінили, поціливши в лівий кут.

Португалія таким чином гарантувала собі місце в плей-оф, і тепер заключна гра проти Південної Кореї їй потрібна виключно з точки зору здобуття першої сходинки, тоді як від Уругваю далеко не все буде залежати в матчі проти Гани.— Уругвай 2:0Фернандеш, 54, 90+3 (пен.)Кошта — Канселу, Діаш, Пепе, Мендеш (Геррейру, 42) — Б. Сілва, Карвалью (Пальїнья, 82), Невеш (Леау, 69) — Фернандеш, Роналду (Рамуш, 82), Феліш (Нунеш, 82).Рочет — Хіменес, Годін (Пеллістрі, 62), Коатес, Олівера (Вінья, 86) — Вальверде, Бентанкур, Весіно (Де Арраскаета, 61) — Варела, Кавані (Суарес, 73), Нуньєс (Гомес, 72).Попередження: Невеш, Феліш — Бентанкур, Олівера