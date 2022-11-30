ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Австралії та Данії у рамках квартету D.

Австралія — Данія

Середа, 30 листопада, 17:00. Аль-Вакра, стадіон Аль-Джануб. Головний арбітр – Мустафа Горбаль (Алжир). Пряма трансляція на Megogo.

Австралійці мають непогані шанси на вихід з групи. Для цього достатньо навіть нічиєї за умови, що Туніс не обіграє Францію та не обійде збірну Австралії за різницею забитих і пропущених.

Австралійці дуже невдало розпочали чемпіонат світу, програвши в першому турі Франції з рахунком 1:4, але вже в наступному турі виправились, вигравши у Туніса — 1:0.

Данцям задля виходу з групи необхідна лише перемога. Крім того, треба сподіватись, що в паралельному матчі між Тунісом та Францією не відбудеться диво.

У Данії великі проблеми в атаці. Корнеліус, Дамсгорд, Ліндстрем та Дольберг поки ніяк не проявили себе на Мундіалі. А єдиний гол на цьому чемпіонаті забив центральний захисник Крістенсен. Тому задля боротьби за плей-оф Касперу Юльманну необхідно вичавити з цієї команди весь атакувальний потенціал. В іншому випадку півфіналіст Евро-2020 безславно відправиться додому.

За версією компанії GG.bet, лідер зустрічі — збірна Данії: перемога данців оцінюється коефіцієнтом 1.52, а перемога австралійців — 7.14. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 4.3.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Чотири з половиною роки тому на ЧС-2018 ці команди зустрічались вперше і востаннє на офіційному рівні. Тоді була зафіксована нічия — 1:1. В підсумку данці вийшли з другого місця, а Австралія посіла останнє місце у квартеті.