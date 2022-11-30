ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Тунісу та Франції у рамках квартету D.

Туніс — Данія

Середа, 30 листопада, 17:00. Аль-Райян, стадіон Едьюкейшн Сіті. Головний арбітр – Метью Конгер (Нова Зеландія). Пряма трансляція на Megogo.

Туніс має примарні шанси на плей-оф, скоріш навіть математичні. Для цього необхідно обіграти Францію з та сподіватися, що Данія та Австралія зіграють внічию. Простіше кажучи: якщо Данія та Туніс наберуть по 4 бали, то далі йде той, у кого краща різниця забитих і пропущених. У обох команд зараз -1, тому Тунісу необхідно обігрувати Францію значніше, аніж Данія здолає Австралію.

Туніс на рівних грав у перших турах з Данією (0:0) та Австралією (0:1), хоча австралійців вони все-таки переграли, принаймні статистично, але пропустили та в підсумку поступились, так і не забивши поки жодного м'яча на цьому чемпіонаті.

Французи вже думками в плей-оф, хоча першу сходинку математично можуть втратити. Що для цього треба: поразка Тунісу та перемога Австралії над Данією з крупним рахунком. Якщо у Франції на Австралії буде рівна кількість очок, далі йде команда з кращою різницею забитих і пропущених. У Франції зараз +4, в Австралії -2. Звичайно, що втрата першої сходинки для Франції виглядає аж занадто нелогічним і фантастичним варіантом.

Дешам має змогу використати гравців, які найменше отримують ігрового часу. Вважаємо, що французький тренер використає мікс з досвідчених та молодих виконавців.

"Так, у матчі з Тунісом буде ротація, але не питайте мене, хто вийде на поле, а хто залишиться у запасі" - заявив Дешам.

В першому турі Франція розгромила Австралію — 4:1, а потім була важка перемога над Данією — 2:1.

За версією GG.bet, Франція – однозначний фаворит зустрічі: перемога "Ле Бле" оцінюється коефіцієнтом 1.55, а перемога Тунісу – 7.40. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.0.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

В період з 2002 по 2010 роки команди провели три спаринги: 2 рази була зафіксована нічия та 1 матч виграла Франція.