ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Польщі та Аргентини у рамках квартету С.

Польща — Аргентина

Середа, 30 листопада, 21:00. Доха, Стадіон 974. Головний арбітр – Данні Маккелі (Нідерланди). Пряма трансляція на Megogo.

Мессі проти Левандовські, легенда Барселони проти сьогоднішнього героя Камп Ноу — епічна вивіска ще з огляду на те, що після очної зустрічі один із них може вилетіти з турніру, який для обох, скоріш за все, стане останнім в кар'єрі. Просто цукерка, а не матч!

Польща здобула одне очко в першому матчі проти Мексики (0:0). Хоча тоді Роберт не забив пенальті, але поляки мають дякувати фортуні за цей результат. В матчі проти Саудівської Аравії Польща виграла 2:0, а Левандовські забив перший гол на чемпіонатах світу, але сказати що матч був легкий для поляків в жодному разі не можна. Саудити грали дуже агресивно в атаці та точно заслужили забити, хоча б з пенальті, який не реалізували через феноменальну гру Щесни. Але мусимо визнати, Польща обіграла саудитів не без допомоги фортуни, яка їм точно знадобиться в матчі проти Аргентини.

Аргентинці були шоковані поразкою від Саудівської Аравії на старті чемпіонату (1:2), але вже в другому поєдинку виправились і досягли свого. Поразка від Мексики означала б, що можна замовляти квитки додому, але геній Лео Мессі зіграв ключову роль в перемозі — 2:0. Семикратний володар Золотого м'яча забив в найскрутніший момент гри, а пізніше асистував Фернандесу, якому вже пророкують велике майбутнє.

За версією GG.bet, у матчі між Польщею та Аргентиною є явний фаворит — і це "альбіселесте". Перемога збірної Аргентини оцінюється коефіцієнтом 1.5, а перемога Польщі – 7.94. Якщо буде нічия, пропонується показник 4.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

На ЧС-1974 поляки переграли Аргентину з рахунком 3:2, а вже через 4 роки аргентинці взяли реванш — 2:0. Востаннє команди зустрічались у 2011 році в товариському матчі, сильнішими виявились поляки — 2:1.