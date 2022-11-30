ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Саудівською Аравією та Мексикою у групі С.

Саудівська Аравія — Мексика

Середа, 30 листопада, 21:00. Лусаїл, стадіон Лусаїл Айконік. Головний арбітр – Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Саудити відверто здивували на чемпіонаті світу. Це вже далеко не та команда, яку Україна громила 16 років тому. Эрве Ренар сколотив боєздатний склад, який агресивно грає в атаці. Команда виділяється тим, що не шукає стовідсоткові моменти, і якщо є змога бити по воротах, навіть з далекої дистанції, то залюбки робить це.

В першому турі аргентинці недооцінили Саудівську Аравію і поплатились за це, програвши 1:2. В другому турі СА грала проти Польщі та знову продемонструвала гостру гру в атаці та не забила лише через феноменальну гру Щесни у воротах. Як результат — поразка 0:2 — яка зберігає шанси на плей-оф.

Що для цього треба? Обігрувати Мексику і сподіватися на осічку Аргентини. Нічия між Польщею та Аргентиною (за умови, що СА обіграє Мексику) гарантує саудитам першу сходинку в групі. Чи міг хтось таке уявити перед початком чемпіонату?

Мексика відверто розчаровує на цьому чемпіонаті. Ні, саме характеру та бажання їм не позичати, а от з результатом не клеїться. Нічия з Польщею (0:0) та поразка Аргентині (0:2). При цьому жодного забитого м'яча.

До матчу третього туру Мексика підходить у статусі останньої команди в групі. Що потрібно для виходу в плей-оф? Перемагати Саудівську Аравію та сподіватись, що Польща обіграє Аргентину. За таких умов мексиканці заскочать в останній вагон плей-оф цього Мундіалю.

перемога "зелених" оцінюється коефіцієнтом 1.68, а перемога саудитів – 4.91. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.32. Попри всі негаразди, саме Мексику вважають фаворитом зустрічі. GG.bet дає наступні коефіцієнти: