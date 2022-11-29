Тренеру підкорилось унікальне досягнення.
Луї ван Гаал, Getty Images
29 листопада 2022, 22:20
У рамках фінального, третього раунду групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів переграла Катар з рахунком 2:0.
Таким чином команда Луї ван Гаала не програвала на цьому мундіалі, також зіграв унічию з Еквадором та перемогши Сенегал.
Фахівець провів свій 10 матч на чемпіонатах світу. При ньому команда 7 разів виграла та три рази зіграла унічию.
Цей результат став рекордним черед тих тренерів, які жодного разу не програвали на мундіалях. В 1/8 ван Гаал має шанси перевершити свій показник.