ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тренеру підкорилось унікальне досягнення.

У рамках фінального, третього раунду групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів переграла Катар з рахунком 2:0.

Таким чином команда Луї ван Гаала не програвала на цьому мундіалі, також зіграв унічию з Еквадором та перемогши Сенегал.

Фахівець провів свій 10 матч на чемпіонатах світу. При ньому команда 7 разів виграла та три рази зіграла унічию.

Цей результат став рекордним черед тих тренерів, які жодного разу не програвали на мундіалях. В 1/8 ван Гаал має шанси перевершити свій показник.