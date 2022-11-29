ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Визначились перші пари плей-оф раунду.

Груповий раунд чемпіонату світу-2022 у Катарі ще не завершився повністю, проте представники двох груп вже зіграли по три матчі.

З квартету А вийшли збірні Нідерландів та Сенегалу, залишивши позаду Еквадор та Катар. Щодо групи В, то Англія з США прямують у плей-оф, а Іран та Уельс летять додому.

Таким чином у 1/8 мундіаля ми побачимо наступні пари:

Нідерланди — США

Англія - Сенегал

Поєдинок між Нідерландами та США пройде 3 грудня о 17:00 за київським часом. Стадіон — Халіфа (Доха).

Матч між Англією та Сенегалом відбудеться 4 грудня о 21:00 на арені Ель-Байт в Ель Хаурі.