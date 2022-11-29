ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершились усі матчі квартету.

Третій тур у квартеті В групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився. двома зустрічами: США обіграли Іран, а Англія розгромила Уельс.

За підсумками групового етапу Англія набрала сім балів та зайняла перше місце. США опинились на другій сходинці з п'ятьма очками.

Іранці змогли набрати три бали, проте усе одно покидають турнір. Валлійці ж їдуть додому лише з одним набраним очком.

ГРУПА B 1 Англія 3 2 1 0 9 2 7 7 2 США 3 1 2 0 2 1 1 5 3 Іран 3 1 0 2 4 7 -3 3 4 Уельс 3 0 1 2 1 6 -5 1

Нагадаємо, що перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 вже відомі — суперників дізнались Нідерланди та Сенегал.