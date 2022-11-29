Завершились усі матчі квартету.
Збірна Англії, getty images
29 листопада 2022, 23:13
Третій тур у квартеті В групового раунду чемпіонату світу-2022 офіційно завершився. двома зустрічами: США обіграли Іран, а Англія розгромила Уельс.
За підсумками групового етапу Англія набрала сім балів та зайняла перше місце. США опинились на другій сходинці з п'ятьма очками.
Іранці змогли набрати три бали, проте усе одно покидають турнір. Валлійці ж їдуть додому лише з одним набраним очком.
|ГРУПА B
|1
|
|Англія
|3
|2
|1
|0
|9
|2
|7
|7
|2
|
|США
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|
|Іран
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|4
|
|Уельс
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
Нагадаємо, що перші пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 вже відомі — суперників дізнались Нідерланди та Сенегал.