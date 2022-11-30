Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 29 листопада 2022, 21:00.
Іран - США, getty images
30 листопада 2022, 00:10
Збірна Сполучених Штатів Америки обіграла Іран в третьому турі групового етапу чемпіонату світу та вийшла в плей-оф.
Американці здобули перемогу завдяки голу Крістіана Пулішича, який отримав пошкодження.
Відео голів та огляд матчу:
Іран — США 0:1
Гол: Пулішич, 38
Іран: Бейранванд — Резаеян, Маджид Хоссейні, Пураліганджі, Мохаммаді (Карімі, 45+3) — Нуроллахі (Торабі, 71), Езатолагі, Хаджсафі (Джалалі, 72) — Голізадех (Ансаріфард, 79), Азмун (Годдос, 46), Таремі.
США: Тернер — Дест (Циммерман, 82), Картер-Вікерс, Рім, Робінсон — Маккенні (Акоста, 65), Адамс, Муса — Веа (Ш. Мур, 81), Саргент (Райт, 77), Пулішич (Ааронсон, 46).
Попередження: М. Хоссейні, Джалалі — Адамс