Наставнику не сподобався вислів журналіста.
ЛУЇ ВАН ГААЛ, GETTY IMAGES
30 листопада 2022, 15:25
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал відреагував на слова журналіста, який назвав гру його команди "нудною".
"Бачу, що ваша думка відрізняється від моєї, чому б вам не написати, що наша гра нудна. Якщо ви думаєте, що ми граємо нудно, чому б вам не поїхати додому?
Може, ви були розчаровані, але я з вами не згоден. Я думаю, люди швидше пишаються виходом збірної до плей-оф", — наводить слова ван Гаала Goal.
Нагадаємо, що Нідерланди посіли перше місце у групі A.