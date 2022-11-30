ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставнику не сподобався вислів журналіста.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал відреагував на слова журналіста, який назвав гру його команди "нудною".

"Бачу, що ваша думка відрізняється від моєї, чому б вам не написати, що наша гра нудна. Якщо ви думаєте, що ми граємо нудно, чому б вам не поїхати додому?

Може, ви були розчаровані, але я з вами не згоден. Я думаю, люди швидше пишаються виходом збірної до плей-оф", — наводить слова ван Гаала Goal.

Нагадаємо, що Нідерланди посіли перше місце у групі A.