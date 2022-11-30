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Австралія — Данія 1:0
Гол: Лекі, 61

Австралія: Раян — Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич — Лекі (Хрустич, 89), Ірвін, Муй, Гудвін (Баккус, 46) — Дюк (Макларен, 82), Макгрі (Райт, 73).

Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен (Ба, 46),  Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 69) — Гейб’єрг, Єнсен (Дамсгор, 59) — Сков Ольсен (Сков, 70), Еріксен, Ліндстрьом — Брайтвейт (Дольберг, 59).

Попередження: Бегич, Дегенек — Сков.