ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
30 листопада 2022, 18:59
Австралія вистраждала перемогу над Данією та вийшла до плей-оф чемпіонату світу-2022
"Соккеруз" увесь матч просиділи в захисті, проте сказали своє слово під час контратаки.
Австралія — Данія, Getty Images
30 листопада 2022, 18:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Австралія — Данія 1:0
Гол: Лекі, 61
Австралія: Раян — Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич — Лекі (Хрустич, 89), Ірвін, Муй, Гудвін (Баккус, 46) — Дюк (Макларен, 82), Макгрі (Райт, 73).
Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 69) — Гейб’єрг, Єнсен (Дамсгор, 59) — Сков Ольсен (Сков, 70), Еріксен, Ліндстрьом — Брайтвейт (Дольберг, 59).
Попередження: Бегич, Дегенек — Сков.