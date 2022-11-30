ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Австралія вистраждала перемогу над Данією та вийшла до плей-оф чемпіонату світу-2022

"Соккеруз" увесь матч просиділи в захисті, проте сказали своє слово під час контратаки.

Австралія — Данія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Австралія — Данія 1:0

Гол: Лекі, 61



Австралія: Раян — Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич — Лекі (Хрустич, 89), Ірвін, Муй, Гудвін (Баккус, 46) — Дюк (Макларен, 82), Макгрі (Райт, 73).



Данія: Шмейхель — Р. Крістенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Крістенсен, Меле (Корнеліус, 69) — Гейб’єрг, Єнсен (Дамсгор, 59) — Сков Ольсен (Сков, 70), Еріксен, Ліндстрьом — Брайтвейт (Дольберг, 59).



Попередження: Бегич, Дегенек — Сков.