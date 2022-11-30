ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Якби не Войцех Щесни, наші сусіди пропустили б набагато більше голів.

Підтримувати адекватних сусідів завжди було справою з приємних, тому до дружньої для України збірної Польщі ставлення під час виступів колективу Чеслава Міхневича на груповому етапі чемпіонату світу-2022 в Катарі було особливим. Тим паче, що "біло-червоні" ще й були єдиною командою в квартеті D, якій за підсумком двох стартових ігрових днів удавалось здобувати очки. Це зробило поляків несподіваним лідером групи, у якій перед початком турніру всі віддавали першу сходинку Аргентині, але після стартового туру раптово закохались у Саудівську Аравію.

Саме проти "альбіселесте" й мала провести команда Міхневича свій заключний матч на груповому етапі, маючи при цьому великий ризик узагалі залишитись без путівки до плей-оф. Здобуток Польщі дорівнював чотирьом очкам, що було дійсно відмінним результатом, проте ті самі Аргентина та Саудівська Аравія мали лише на один бал менше. Ба більше — навіть Мексика зі своїм одним балом за певних сценаріїв зберігала за собою право залишити наших сусідів позаду себе в підсумковій таблиці.

Побудову гри від глибокого захисту у виконанні поляків ми вже бачили під час матчу першого туру проти Мексики (0:0), проте склад Аргентини заряджений якісними виконавцями настільки, що відсидітись на власній половині в футболістів Міхневича все одно б не вийшло впродовж усього матчу. "Альбіселесте" чинили потужний тиск на опонентів, і подекуди голкіпер Войцех Щесни був вимушений відверто рятувати власну команду на останньому рубежі.

Зокрема, підловити власного одноклубника за туринським Ювентусом намагався й Анхель Ді Марія хитрою підкруткою з кутового на правому фланзі десь посеред першого тайму. Окрім того, постійно страждав фланг Метті Кеша, звідки пробивали як Альварес та Акунья, так і сам Ліонель Мессі інколи навідувався до чужих володінь. Проте навіть на тлі цілої купи гольових моментів перевага Аргентини не виглядала аж надто помітною.

Змінитись ситуація могла вже на 38 хвилині, коли головний арбітр Данні Маккелі з якогось переляку вирішив, що воротарю збірної Польщі не варто грати на перехоплені подачі з лівого флангу, якщо в його воротарському стоїть надзірковий футболіст. Мессі отримав удар в обличчя від голкіпера, який його навіть і не бачив у себе за спиною за великим рахунком, проте для нідерландського рефері цього самого доторку було вже достатньо. На щастя, справедливість не залишила межі поля, а тому постріл від Мессі до правого кута Щесни все ж таки потягнув.

Польща взагалі не ходила до атаки в першій половині гри, що було найпершим моментом, який мав тривожити її головного тренера. Проте вже неодноразово ми мали змогу побачити цілком різні тайми від цієї збірно, тож певні сподівання залишались на другу половину. Але не встигли поляки призвичаїтись до двох нових партнерів, яких випустив на поле Міхневич, як одразу пропустили.

Простріл із правого флангу штрафного завершив більярдним пострілом під дальню стійку в дотик Мак Аллістер, і майже одразу після цього Мексика в паралельній грі також відкрила рахунок. Потрібно було Польщі йти в атаку на чужі ворота, проте що ти будеш робити, якщо суперники просто не залишають шансів навіть повноцінно перетнути центральну лінію значною кількістю футболістів, а Левандовські на вістрі за всю гру може й зачепився за два-три м’ячі.

А тут ще й конкуренти другий поклали Саудівській Аравії, а суперники по звітній зустрічі продовжували чинити шалений тиск. Ситуація для сусідів стала ще гіршою, коли на 67 хвилині Енцо Фернандес на 67 хвилині обережним пасом знайшов у центрі штрафного Альвареса, а той закрутив у правий верхній кут. Що тут поробиш, довелось піднімати ще кілька сторінок статистики попередніх зустрічей та рахувати картки, за рахунок чого в поляків ще залишався непоганий резерв.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Насправді, пощастило команді Міхневича, що ця гра була фактично в одні ворота, бо їй залишалось виключно відбиватись від чергових наступів, і подекуди банально відскакувати з панічними блокування м’яча вже на лінії порожніх воріт. Проте Щесни, удача та надмірна зухвалість аргентинців на завершенні атак усе ж таки вберегли "біло-червоних" від проблем, а в паралельній грі Мексика ще й пропустила під завісу.

Таким чином, збірна Аргентини за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула шість очок та відповідно посіла першу сходинку в турнірній таблиці групи C, через що продовжуватиме участь у турнірі вже на стадії 1/8 фіналу. Для Польщі з чотирма набраними балами турнірний шлях також продовжуватиметься в 1/8 матчем проти Франції. Аргентина зіграє проти Австралії.



Польща — Аргентина 0:2

Голи: Мак Аллістер, 46, Альварес, 67

На 39-й хвилині Ліонель Мессі (Аргентина) не забив пенальті (воротар).

Польща: Щесни — Кеш, Глік, Ківьор, Берешинські — Белік (Шиманські, 62), Криховяк — Зелінські, Свідерські (Камінські, 46), Франковські (Скураш, 46) — Левандовські.



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 58) — Мак Аллістер (Альмада, 84), де Пауль, Фернандес (Песселья, 79) — Ді Марія (Паредес, 59), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 79).



Попередження: Крихов’як — Акунья.

