Команда Герадо Мартіно провела лише останній матч групового раунду на найвищому рівні.
Саудівська Аравія — Мексика, Getty Images
30 листопада 2022, 23:04
На кожному турнірі глобального рівня завжди знайдеться колектив, за який залюбки будуть уболівати представники різних країн, незалежно від своїх початкових симпатій. На чемпіонаті світу-2022 в Катарі такою командою, безумовно, була Саудівська Аравія, яка вистрілила під час першого туру перемогою над Аргентиною (2:1), проте потім у не менш видовищному стилі програла Польщі (0:2). Це залишило команду французького фахівця Ерве Ренана в скрутному становищі перед матчем останнього туру, проте воно не було схожим на безвихідь.
Із трьома очками та один балом відставання від лідера ще можна було зачепитись за плей-оф. Тим паче, коли грати доводиться проти Мексики, яка не тільки заробила всього одне очко, а ще й не забивала в двох попередніх матчах при цьому. І нехай проміжні лідери квартету рубились би поміж собою в паралельній грі — "зеленим" потрібно було здобути перемогу, і бодай одного суперника вони б точно залишили б позаду себе.
Оскільки обидві команди мали певні турнірні задачі відносно цієї зустрічі, то зовсім не дивно, що вона була рівною від самого початку. М’яч та гравці були дуже рухливими, і моменти повсякчас виникали по обидва боки поля. Залишалось відкритим питання щодо реалізації, бо Мексика свою вірну нагоду змарнувала вже на третій хвилині, коли на центральному вході до штрафного Вега пробив у голкіпера з вільної позиції.
Не менш перспективним було й виконання штрафного від Канно трохи пізніше, після якого м’яч пролетів трохи вище за ліву дев’ятку. Однак від середини першого тайму поле неначе нахилилось у бік воріт Саудівської Аравії, і голкіперу Овейсу довелось постійно перебувати в грі. Нападник Орбелін Пінеда був дуже помітний упродовж усього ігрового часу в складі своєї команди, але в протистоянні з воротарем суперників йому також постійно чогось не вистачало.
Футболісти Герадо Мартіно демонстрували дуже швидкий та привабливий футбол у першій половині гри, і що вже казати про їхнє виконання в другому таймі, коли мексиканці почали просто нищіти захист суперників шар за шаром. Уже на 47 хвилині "триколірні" завершили подачу кутового з лівого флангу скиданням п’ятою від Монтеса зі завершальним ударом Мартіна в центрі воротарського, а ще за п’ять хвилин Чавес бездоганним ударом зі штрафного в центральній зоні пробив у правий верхній кут, що, напевно, шокувало Польщу в паралельній грі.
І якщо б гравці польської збірної дивились за прямим ефіром звітної гри, то жодних нервів би в них точно не вистачило. Кількість моментів, що їх створила Мексика, просто вражала. Були відтинки гри, коли захисту Саудівської Аравії наче не існувало взагалі, проте постійні промахи та відмінна реакція аль-Овейса все ж таки повсякчас рятували номінальних господарів від суттєвих проблем.
ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!
І так тривало аж до останніх хвилин, але Польща за рахунок більш раннього завершення власної гри все ж таки вчасно отримала можливість долучитись до перегляду подій у нашій зустрічі. На п’ятій компенсованій хвилині аравійці розіграли стінку на вході до правого флангу штрафного поміж Бахебрі та ад-Давсарі зі завершальним ударом останнього в правий кут. Можна було згортати всю цю непотрібну арифметику з підрахунком жовтих карток.
Таким чином, збірна Саудівської Аравії за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула три очки та відповідно посіла останню сходинку в турнірній таблиці групи C. Для Мексики з чотирма набраними балами, але гіршою різницею м’ячів, аніж у Польщі, турнірний шлях також добіг до кінця.
Саудівська Аравія — Мексика
1:2
Голи:
ад-Давсарі, 90+5 — Мартін, 47, Чавес, 52
Саудівська Аравія:
аль-Овейс — аль-Тамбакті, Аль-Булаїгі (Шарахлі, 37), Аль-Амрі — Абдулхамід, Аль-Хасан, Канно, Аль-Ганам (Бехебрі, 88) — Аль-Бурайкан, аш-Шехрі (Аль-Абуд, 62), ад-Давсарі.
Мексика:
Очоа — Санчес (К. Альварес, 88), Монтес, Морено, Галльярдо — Пінеда (Родрігес, 77), Е. Альварес (Фунес Морі, 87), Чавес — Лосано, Мартін (Хіменес, 77), Вега (Антуна, 46).
Попередження: аль-Тамбакті, Маду, Аль-Амрі, аш-Шехрі, Бахебрі — Е. Альварес.