ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Герадо Мартіно провела лише останній матч групового раунду на найвищому рівні.

На кожному турнірі глобального рівня завжди знайдеться колектив, за який залюбки будуть уболівати представники різних країн, незалежно від своїх початкових симпатій. На чемпіонаті світу-2022 в Катарі такою командою, безумовно, була Саудівська Аравія, яка вистрілила під час першого туру перемогою над Аргентиною (2:1), проте потім у не менш видовищному стилі програла Польщі (0:2). Це залишило команду французького фахівця Ерве Ренана в скрутному становищі перед матчем останнього туру, проте воно не було схожим на безвихідь.

Із трьома очками та один балом відставання від лідера ще можна було зачепитись за плей-оф. Тим паче, коли грати доводиться проти Мексики, яка не тільки заробила всього одне очко, а ще й не забивала в двох попередніх матчах при цьому. І нехай проміжні лідери квартету рубились би поміж собою в паралельній грі — "зеленим" потрібно було здобути перемогу, і бодай одного суперника вони б точно залишили б позаду себе.

Оскільки обидві команди мали певні турнірні задачі відносно цієї зустрічі, то зовсім не дивно, що вона була рівною від самого початку. М’яч та гравці були дуже рухливими, і моменти повсякчас виникали по обидва боки поля. Залишалось відкритим питання щодо реалізації, бо Мексика свою вірну нагоду змарнувала вже на третій хвилині, коли на центральному вході до штрафного Вега пробив у голкіпера з вільної позиції.

Не менш перспективним було й виконання штрафного від Канно трохи пізніше, після якого м’яч пролетів трохи вище за ліву дев’ятку. Однак від середини першого тайму поле неначе нахилилось у бік воріт Саудівської Аравії, і голкіперу Овейсу довелось постійно перебувати в грі. Нападник Орбелін Пінеда був дуже помітний упродовж усього ігрового часу в складі своєї команди, але в протистоянні з воротарем суперників йому також постійно чогось не вистачало.

Футболісти Герадо Мартіно демонстрували дуже швидкий та привабливий футбол у першій половині гри, і що вже казати про їхнє виконання в другому таймі, коли мексиканці почали просто нищіти захист суперників шар за шаром. Уже на 47 хвилині "триколірні" завершили подачу кутового з лівого флангу скиданням п’ятою від Монтеса зі завершальним ударом Мартіна в центрі воротарського, а ще за п’ять хвилин Чавес бездоганним ударом зі штрафного в центральній зоні пробив у правий верхній кут, що, напевно, шокувало Польщу в паралельній грі.

І якщо б гравці польської збірної дивились за прямим ефіром звітної гри, то жодних нервів би в них точно не вистачило. Кількість моментів, що їх створила Мексика, просто вражала. Були відтинки гри, коли захисту Саудівської Аравії наче не існувало взагалі, проте постійні промахи та відмінна реакція аль-Овейса все ж таки повсякчас рятували номінальних господарів від суттєвих проблем.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

І так тривало аж до останніх хвилин, але Польща за рахунок більш раннього завершення власної гри все ж таки вчасно отримала можливість долучитись до перегляду подій у нашій зустрічі. На п’ятій компенсованій хвилині аравійці розіграли стінку на вході до правого флангу штрафного поміж Бахебрі та ад-Давсарі зі завершальним ударом останнього в правий кут. Можна було згортати всю цю непотрібну арифметику з підрахунком жовтих карток.

Таким чином, збірна Саудівської Аравії за підсумками групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула три очки та відповідно посіла останню сходинку в турнірній таблиці групи C. Для Мексики з чотирма набраними балами, але гіршою різницею м’ячів, аніж у Польщі, турнірний шлях також добіг до кінця.Саудівська Аравія —1:2ад-Давсарі, 90+5 — Мартін, 47, Чавес, 52аль-Овейс — аль-Тамбакті, Аль-Булаїгі (Шарахлі, 37), Аль-Амрі — Абдулхамід, Аль-Хасан, Канно, Аль-Ганам (Бехебрі, 88) — Аль-Бурайкан, аш-Шехрі (Аль-Абуд, 62), ад-Давсарі.Очоа — Санчес (К. Альварес, 88), Монтес, Морено, Галльярдо — Пінеда (Родрігес, 77), Е. Альварес (Фунес Морі, 87), Чавес — Лосано, Мартін (Хіменес, 77), Вега (Антуна, 46).Попередження: аль-Тамбакті, Маду, Аль-Амрі, аш-Шехрі, Бахебрі — Е. Альварес.