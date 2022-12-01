Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу, що відбувся 30 листопада 2022, 21:00.
Польща — Аргентина, getty images
01 грудня 2022, 01:22
У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Польщею.
Підопічні Ліонеля Скалоні відправили у ворота суперника два м'ячі, але це не завадило полякам пробитися до плей-оф мундіалю з другого місця за рахунок різниці забитих і пропущених.
Аргентина, у свою чергу, пройшла до 1/8 фіналу з першого місця, де зустрінеться з Австралією. Суперником Польщі ж стане Франція.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Аргентина у 3 турі групового етапу ЧС-2022:
Польща — Аргентина 0:2
Голи: Мак Аллістер, 46, Альварес, 67
На 39-й хвилині Ліонель Мессі (Аргентина) не забив пенальті (воротар).
Польща: Щесни — Кеш, Глік, Ківьор, Берешинські — Белік (Шиманські, 62), Криховяк — Зелінські, Свідерські (Камінські, 46), Франковські (Скураш, 46) — Левандовські.
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 58) — Мак Аллістер (Альмада, 84), де Пауль, Фернандес (Песселья, 79) — Ді Марія (Паредес, 59), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 79).
Попередження: Крихов’як — Акунья.