ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу, що відбувся 30 листопада 2022, 21:00.

У рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Польщею.

Підопічні Ліонеля Скалоні відправили у ворота суперника два м'ячі, але це не завадило полякам пробитися до плей-оф мундіалю з другого місця за рахунок різниці забитих і пропущених.

Аргентина, у свою чергу, пройшла до 1/8 фіналу з першого місця, де зустрінеться з Австралією. Суперником Польщі ж стане Франція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Аргентина у 3 турі групового етапу ЧС-2022:

Польща — Аргентина 0:2

Голи: Мак Аллістер, 46, Альварес, 67

На 39-й хвилині Ліонель Мессі (Аргентина) не забив пенальті (воротар).

Польща: Щесни — Кеш, Глік, Ківьор, Берешинські — Белік (Шиманські, 62), Криховяк — Зелінські, Свідерські (Камінські, 46), Франковські (Скураш, 46) — Левандовські.



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 58) — Мак Аллістер (Альмада, 84), де Пауль, Фернандес (Песселья, 79) — Ді Марія (Паредес, 59), Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 79).



Попередження: Крихов’як — Акунья.