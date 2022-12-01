Збірна США пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, посівши друге місце в квартеті B. Підопічні Грегга Берголтера очікувано поступилися лідерством фавориту своєї групи — збірній Англії, але при цьому поки не зазнали жодної поразки на катарському мундіалі.

У першому турі збірна США зіграла внічию з Уельсом (1:1), потім із деякою часткою сенсаційності розійшлася безгольовим миром із Англією, а потім за рахунок мінімальної перемоги в останньому турі над Іраном пробилася до плей-оф світової першості.

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Турнірна таблиця Групи B

Вибір Берголтера: склад збірної США

США: Тернер — Дест, Рім, Циммерман, Робінсон — Маккенні, Адамс, Муса — Пулішич, Веа, Саргент

Протягом групового етапу ми побачили лише кілька ротаційних моментів від тренерського штабу Грегга Берголтера. По-перше, у якості форварда безпосередньо проти Англії спробували кандидатуру Райта Хаджі з Антальяспора, але надалі роль основного центрального нападника цілком очікувано лягла на плечі Джошуа Саргента з Норвіч Сіті.

Також тренерський штаб США проводив ротацію у центральній зоні оборони: у матчі третього туру замість ключового центрбека Вокера Ціммермана вийшов Кемерон Картер-Вікерс. Але, на нашу думку, цю ротацію було зроблено виключно для того, щоб надати відпочинок Циммерману. Надалі саме цього футболіста ми бачимо як основного центрального захисника збірної США.

Найбільше здивування викликало те, що молодий плеймейкер Бренден Ааронсон, який добре проявив себе в АПЛ після переходу в Лідс Юнайтед влітку цього року, залишився задовольнятися роллю запасного у своїй збірній. Але в разі чого саме він може посилити команду як у центрі, так і на фланзі атаки, якщо Крістіан Пулішич таки не зможе надалі зіграти через травму.

Експрес-аналіз гри збірної США

При всій повазі, але збірну США можна назвати типовим середняком на міжнародній футбольній арені. І якщо брати загалом, то американці й виступили на груповому етапі так само, як від них і очікували – без великих тактичних сюрпризів та шокуючих сенсацій (нічию з Англією ми такою вважаємо лише від частини).

Команда Грегга Берголтера готова зробити ставку на комбінаційний футбол та володіння м'ячем, але є одне "але". Готова вона це зробити лише тоді, коли це дозволяє суперник – у цьому плані американці дещо залежні та не здатні диктувати свій ритм гри в кожному матчі, незалежно від рівня опозиції. Проти суперника рівнем вище збірна США точно гратиме другим номером із більш прагматичною побудовою — у цьому не буде нічого дивного.

Незважаючи на те, що протягом групового етапу колектив Берголтера забив всього два м'ячі, не можна сказати, що у нього є якісь великі проблеми з реалізацією моментів, але цей аспект, звичайно, можна покращувати. З п'яти створених "big chances" забити два голи — це непоганий показник, якщо ми говоримо про збірну, в якій відсутній бомбардир класу "топ".

У той же час, останнього якісного пасу при побудові атак американцям відверто не вистачає. Таку опцію збірній США міг би надати в центрі поля Ааронсон, але тренерський штаб Берголтера поки що не готовий ризикувати. І його можна зрозуміти, коли ставка в першу чергу на результат.

Матчі збірної США на груповому етапі

Якщо виділяти кращий матч підопічних Грегга Берголтера на груповому етапі чемпіонату світу-2022, то варто відзначити виступ проти збірної Англії (0:0), незважаючи на те, що саме мінімальна перемога над Іраном дозволила американцям пробитися до плей-оф турніру. Відібрати очки у фаворита групи — це завжди досягнення, а гравці США зробили це, причому створили небезпечних моментів (big chances) біля воріт суперника стільки ж (1), скільки і збірна "трьох левів".

Англія — США 0:0



Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Стоунз, Магвайр, Шоу — Беллінгем (Гендерсон, 69), Райс, Маунт — Сака (Рашфорд, 78), Кейн, Стерлінг (Гріліш, 68).



США: Тернер — Дест (Мур, 77), Циммерман, Рім, Робінсон — Маккенні (Ааронсон, 76), Адамс, Муса — Веа (Рейна, 83), Райт (Саргент, 84), Пулішич.

Щодо найгіршого матчу, то виділяти його не зовсім коректно — все-таки збірна США не зазнала жодної поразки протягом групового етапу і загалом зіграла так, як від неї очікували. Але якщо все-таки це робити, то впадає в око поєдинок проти збірної Вельсу (1:1), в якому "дракони" були гостріші в атаці, але не змогли реалізувати свої моменти. Тут, можна сказати, американцям десь пощастило залишити поле із набраним пунктом до активу.

США — Вельс 1:1

Голи: Веа, 36 — Бейл, 82 (пен.)



США: Тернер — Дест (Єдлін, 74), Рім, Циммерман, Робінсон — Маккенні (Ааронсон, 66), Адамс, Муса (Акоста, 74) — Пулішич, Веа (Морріс, 88), Саргент (Райт, 74).



Вельс: Геннессі — Мефам, Родон, Б. Девіс — Робертс, Ампаду (Моррелл, 90+5), Ремзі, Н. Вілліамс (Б. Джонсон, 78) — Вілсон (Сорба, 90+2), Бейл, Джеймс (К. Мур, 46).



Попередження: Дест, Маккенні, Рім, Акоста — Бейл, Мефам.

У заключному поєдинку групового етапу Іран зумів збудувати щільну оборону та змусив понервувати вболівальників американської команди. При цьому іранська збірна майже нічого не створила в атаці, тому заслужена перемога національної команди США з мінімальним рахунком (1:0).

Іран — США 0:1

Гол: Пулішич, 38



Іран: Бейранванд — Резаеян, Маджид Хоссейні, Пураліганджі, Мохаммаді (Карімі, 45+3) — Нуроллахі (Торабі, 71), Езатолагі, Хаджсафі (Джалалі, 72) — Голізадех (Ансаріфард, 79), Азмун (Годдос, 46), Таремі.



США: Тернер — Дест (Циммерман, 82), Картер-Вікерс, Рім, Робінсон — Маккенні (Акоста, 65), Адамс, Муса — Веа (Ш. Мур, 81), Саргент (Райт, 77), Пулішич (Ааронсон, 46).



Попередження: М. Хоссейні, Джалалі — Адамс

Найкращий гравець збірної США в груповому етапі ЧС-2022

Виходячи зі статистичних показників, найкращим футболістом США на цьому мундіалі можна очікувано назвати Крістіана Пулішича. На рахунку вінгера лондонського Челсі гол + асист у трьох проведених зустрічах групового етапу мундіалю, проте також не можна не звернути увагу на голкіпера Метта Тернера, який на клубному рівні захищає кольори лондонського Арсеналу.

28-річний воротар за три матчі пропустив лише один гол, при цьому нічийний результат проти Англії — багато в чому його заслуга. У тій зустрічі він здійснив три сейви, хоча й гру американців в обороні не можна обходити стороною. І нехай за підсумком ця нічия ніяк не відобразилася на виході США до плей-оф, на момент проведення другого туру кожен набраний пункт був на вагу золота.

Найкращі бомбардир та асистент збірної США на ЧС-2022

Збірна США мало пропускала протягом групового етапу, але при цьому також мало забивала. Усього два голи, один із яких на свій рахунок записав вищезгаданий Крістіан Пулішич — єдиний і переможний м'яч у матчі з Іраном. Асистував тоді вінгеру Челсі крайній захисник Мілана Сержіньйо Дест.

Автором другого голу американців на ЧС-2022 став Тімоті Веа, який забив у ворота Уельсу після передачі того ж таки Пулішича. У результаті, що ми маємо на даний момент?

Бомбардири:

- Крістіан Пулішич — 1

- Тімоті Веа — 1

Асистенти:

- Крістіан Пулішич — 1

- Сержіньйо Дест — 1

Прогноз на плей-оф

Незважаючи на те, що збірна Нідерландів не зовсім вразила своєю грою в груповому етапі ЧС-2022, проте саме "помаранчеві" вважатимуться фаворитами напередодні поєдинку зі США.

Особливо якщо головна зірка американської збірної Крістіан Пулішич буде не в найкращих фізичних кондиціях через нещодавню травму (або він взагалі не зіграє, у що, чесно кажучи, не віриться), то стан справ у стані команди Грегга Берголтера погіршиться.

На що варто сподіватися США в першу чергу – то це на свою лінію оборони. Таким чином, ми прогнозуємо нерезультативний матч, у якому на першу роль вийде тактичний аспект. А щодо подальшої долі американців на мундіалі, то віддамо свою перевагу збірній Нідерландів і як наслідок завершенню виступів США на чемпіонаті світу в Катарі на стадії 1/8 фіналу.