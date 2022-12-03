ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Аргентини та Австралії у рамках стадії 1/8 фіналу.

Аргентина — Австралія

Субота, 3 грудня, 21:00. Аль-Райян, стадіон Ахмад бін Алі. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Команди з різних кутків земної кулі зійдуться у другому матчі 1/8 фіналу чемпіонаті світу на стадіоні Ахмад бін Алі. Переможець цієї пари вже буде знати суперника у чвертьфіналі. Ним стане збірна Нідерландів або США.

Аргентинці на чолі з Лео Мессі отримали холодний душ на початку чемпіонату у вигляді поразки від Саудівської Аравії — 1:2. Потім була нервова перемога над Мексикою (2:0) та неймовірна за подіями звитяга над Польщею (2:0).

Як результат, Аргентина виправила скрутне становище і посіла перше місце в групі, що дало їм змогу зіграти з Австралією. Звичайно, австралійці — андердог протистояння, але підопічним Скалоні дуже важливо серйозно поставитись до суперника, який може наглухо закритись в обороні.

Австралія разом з Саудівською Аравією здивували на цьому чемпіонаті. Якщо саудити вилетіли, попри видовищну гру, то австралійці домоглися свого, набравши шість очок в групі з Францією, Тунісом і Данією.

В першому турі вони поступилися 1:4 чинним чемпіонам світу, але потім показали, що вміють досягати результату, попри невиразну гру. Як результат, мінімальні перемоги над Тунісом та Данією з однаковим рахунком — 1:0 — і вихід в плей-оф, який для цієї збірної став другим в історії. Вперше вони виходили в 1/8 фіналу в далекому 2006 році.

За версією GG.bet, Аргентина – однозначний фаворит зустрічі: перемога південноамериканців оцінюється коефіцієнтом 1.18, а перемога австралійської збірної – 17.70. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 3.27.

Підсумковий прохід Аргентини оцінюється коефіцієнтом — 1.06, Австралії — 9.17.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Аргентина й Австралія провели 4 зустрічі у своїй історії. Тричі перемагали футболісти "альбіселесте", а один поєдинок закінчився внічию.