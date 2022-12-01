ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Африканці мають всі шанси встановити рекорд.

Збірна Марокко в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу обіграла Канаду та вийшла в плей-оф з першого місця.

До цього в плей-оф чемпіонату світу кваліфікувався Сенегал.

Як повідомляє видання Gracenote Sports, дві африканські команди вишли в плей-оф турніру вдруге в історії.

До цього таке відбувалось у 2014 році, коли в плей-оф вийшли Нігерія та Алжир.

Зазначимо, що африканські команди можуть покращити свій результат, адже шанси на вихід досі мають Камерун та Гана.

Нагадаємо, що Зієш став автором другого найшвидшого голу на чемпіонатах світу серед африканців.