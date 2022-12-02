Команда не бажає програвати у жодному разі.
Антуан Грізманн, Getty Images
02 грудня 2022, 00:45
У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Франції сенсаційно поступилась Тунісу з рахунком 0:1.
Дідьє Дешам виставив на поєдинок напіврезервний склад, і це вплинуло на гру. Туніс забив на 58 хвилині зусиллями Хазрі.
Французи зрівняли рахунок вже у доданий арбітром час. І коли арбітр вже дав фінальний свисток, йому порадили передивитись VAR.
Рефері з Австралії Конгер гол відмінив, що не сподобалось Федерації футболу Франції. Вони впевнені, що арбітр помилково не зарахував взяття воріт і хочуть, щоб дисциплінарний комітет ФІФА підтвердив гол, присудивши нічию.
На турнірну таблицю це особливо не вплине, проте у Франції може бути сім очок замість шести.