ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 зігратимуть два поєдинки у двох слотах: 17:00 та 21:00.

Матчі

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦІЯ – ПОЛЬЩА

За версією компанії GG.bet, Франція – фаворит зустрічі. Перемога французької збірної оцінюється коефіцієнтом 1.31, а перемога поляків – 11.67.

Якщо під час поєдинку в основний час буде зафіксовано нічию, то на таку подію пропонується показник 5.47.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Хоч ми й вважаємо, що збірна Франції пройде далі, віримо, що Польща заб'є бодай один гол. Тому пропонуємо ставку "Обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2.36.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Польща, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ — СЕНЕГАЛ

За версією компанії GG.bet, Англія — фаворит зустрічі. Перемога англійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.53, а перемога африканської – 7.97.

Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 4.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

У збірній Англії багато виконавців високого рівня, які вміють забивати голи. Також Сенегал чудово проявив себе на груповому етапі. Тому ми очікуємо, що обидві команди заб'ють.

На таку подію пропонується коефіцієнт 2.3, що має досить апетитний вигляд.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Англія – Сенегал, яка розпочнеться о 21:00 за київським часом.