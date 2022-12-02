ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершились усі матчі цього квартету.

У квартеті Н завершились усі три тури групового раунду чемпіонату світу-2022. Збірна Кореї обіграла Португалію з рахунком 2:1. У той час збірна Уругвая переграла Гану — 2:0.

Таким чином у плей-оф раунд 1/8 фіналу прямують збірні Португалії та Південної Кореї, які зайняли перше та друге місце. Третій Уругвай, четверта — Гана.

До вашої уваги фінальна таблиця групи Н:

Група H 1 Португалія 3 6 2 Південна Корея 3 4 3 Уругвай 3 4 4 Гана 3 3

Нагадаємо, що вже відомі нові пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.