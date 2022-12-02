У квартеті Н завершились усі три тури групового раунду чемпіонату світу-2022. Збірна Кореї обіграла Португалію з рахунком 2:1. У той час збірна Уругвая переграла Гану — 2:0.

Таким чином у плей-оф раунд 1/8 фіналу прямують збірні Португалії та Південної Кореї, які зайняли перше та друге місце. Третій Уругвай, четверта — Гана.

До вашої уваги фінальна таблиця групи Н:

Група H
1 Португалія Португалія 3 6
2 Південна Корея Південна Корея 3 4
3 Уругвай Уругвай 3 4
4 Гана Гана 3 3

 

Нагадаємо, що вже відомі нові пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.