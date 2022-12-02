Завершились усі матчі цього квартету.
Квон, Getty Images
02 грудня 2022, 19:15
У квартеті Н завершились усі три тури групового раунду чемпіонату світу-2022. Збірна Кореї обіграла Португалію з рахунком 2:1. У той час збірна Уругвая переграла Гану — 2:0.
Таким чином у плей-оф раунд 1/8 фіналу прямують збірні Португалії та Південної Кореї, які зайняли перше та друге місце. Третій Уругвай, четверта — Гана.
До вашої уваги фінальна таблиця групи Н:
Нагадаємо, що вже відомі нові пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.