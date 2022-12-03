ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Важливе число для зіркового футболіста.

У рамках матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зустрічається проти збірної Австралії.

Цей поєдинок важливий для форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Він проводить свій 1000 матч у дорослій кар'єрі.

778 матчів він провів у футболці Барселони, 53 у складі ПСЖ. 169 поєдинків Мессі зіграв за збірну Аргентини. Не рахуються матчі за юнацьку команду Барселони та молодіжну збірну Аргентини.

788 голів забив аргентинець за ці 1000 матчів та віддав 348 гольових передач.

За онлайн трансляцією матчу між Аргентиною та Австралією, який розпочався о 21:00, слідкуйте на Football.ua.