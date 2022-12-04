ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 3 грудня 2022, 21:00.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зуміла переграти Австралію з рахунком 2:1.

Ліонель Мессі у першому таймі та Хуліан Альварес у другому — автори голів Аргентини. Австралія самотужки не забивала, проте у власні ворота зрізав м'яч Енцо.

Відео голів та огляд матчу:

Аргентина — Австралія 2:1

Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 — Фернандес, 77 (авт.)



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтієль, 80), Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 71) — Мак Аллістер (Паласіос, 79), де Пауль, Фернандес — Альварес (Лаутаро Мартінес, 72), Мессі, Гомес (Лісандро Мартінес, 49).



Австралія: Раян — Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулз, Бегич — Лекі (Куол, 72), Ірвін, Муй, Баккус (Хрустич, 58) — Дюк (Макларен, 72), Макгрі (Гудвін, 58).



Попередження: Ірвін, Дегенек