ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Англії прокоментував прийдешній матч проти Сенегалу.

Збірна Англії завершує останні приготування до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Сенегалу.

Англія — Сенегал. Напередодні

Нападник "трьох левів" Гаррі Кейн прокоментував майбутню відповідальну гру та рівень готовності його команди до неї.

"Ще в 2018 році під час чемпіонаті світу я забив багато голів на груповому етапі, але потім відчув, що не тільки мої голи, але й моя гра до певної міри, вичерпали себе в фінальній частині турніру.

Саме тому на Євро-2020 я намагався зменшити навантаження на ранніх стадіях, аби потім додавати вже за ходом турніру. Сподівався тоді, що це допоможе, і це дійсно спрацювало.

Тож цього турніру я пробую робити дещо схоже. Не зрозумійте мене неправильно — я б із задоволенням забив три-чотири голи до цього моменту, як і будь-який інший нападник. Але разом із тим я також відчуваю, що я мої кондиції рухаються у вірному напрямку.

Зараз розпочався фактично окремий турнір, і в нас є чотири ігри на вибування, до яких потрібно підготуватися. Це геть інше мислення. Ми зробили гарний перший крок у Катарі й у підсумку в нас були хороші три позитивні результати та гра, яку ми все одно повинні покращити. Тепер турнір неначе знову починається з самого початку, проте цього разу ми вже боротимемось за Кубок світу.

Коли ви досягаєте ігор на вибування, багато матчів зводяться до рахунків 1:0 або додаткового часу та серії пенальті. Ви дуже рідко отримуєте перемогу в три-чотири голи в плей-оф. Саме тоді важливіше бути більш безжалісним і використати єдиний шанс, який ви отримуєте в грі.

На Євро це добре спрацювало для мене і допомогло команді, і я відчуваю, що, якщо я зможу зробити подібне знову, це поставить команду у виграшну позицію, щоб дістатись якомога далі.

Багато наших гравців дійсно захищають головного тренера. Ми розуміємо, які разючі зміни він зробив для нас як колективу. І не тільки на полі, але й поза полем: у роботі зі ЗМІ, уболівальниками. Це — величезна різниця порівняно з тим, що було раніше", — заявив англійський виконавець.

На груповому етапі цьогорічного мундіалю Кейн відзначився трьома результативними передачами.

Матч Англія — Сенегал відбудеться 4 грудня, о 21:00.