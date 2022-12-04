ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Англією та Сенегалом у рамках стадії 1/8 фіналу.

Англія — Сенегал

Неділя, 4 грудня, 21:00. Аль Кхор, стадіон Аль Байт. Головний арбітр – Іван Бартон (Сальвадор). Пряма трансляція на Megogo.

Збірна Англії кваліфікувалась в плей-оф з першого місця групи, в якій також грали Іран, Сполучені Штати Америки за Уельсу. Команда Гарета Саутгейта дуже впевнено стартувала з перемогу з рахунком 6:2 над Іраном, після цього був нічийний результат з США, а ось вже в третьому турі англійці впорались з Уельсом.

Тренерському штабу приходиться трошки ламати голову над обранням складу, адже в команді є велика кількість висококласних гравців. В матчі проти Уельса дуже добре себе проявив Маркус Рашфорд, тому очікуємо, що нападник Манчестер Юнайтед з'явиться з перших хвилин в матчі проти Сенегалу.

Збірна Англії має невеличку перевагу, адже майже всі гравці команди виступають в АПЛ, тому звикли до доволі щільного графіка матчів у цей період сезону. Крім того, тренерський штаб ще має Філа Фодена та Джека Гріліша, які грали не так багато, а насправді можуть принести команді багато користі.

Збірна Сенегалу, своєю чергою, виступала у квартеті разом з Нідерландами, Еквадором та Катаром та посіла другу позицію. Сенегальці в першому турі поступились нідерландцям з рахунком 0:2, але після цього змогли зібратись з силами та виграли дві наступні зустрічі. Спершу збірна Сенегалу впоралась з Катаром з рахунком 3:1, а потім переграла й еквадорців — 2:1.

Цікаво, що Сенегал вдруге вийшов в стадію 1/8 фіналу чемпіонату світу. Вперше це було у 2002 році, тоді капітаном команди був нинішній тренер Аліу Сіссе. Двадцять років тому сенегальці дійшли до 1/4, чи зможуть вони зробити це ще раз?

Варто розуміти, що сенегальці грають без своєї головної зірки — Садіо Мане. Той отримав травму та пропускає турнір, але здається, що це лише мобілізувало сили інших гравців команди, які розуміють, що покладатися на зіркового партнера поруч не вийде.

За версією GG.bet, Англія – фаворит зустрічі: перемога європейців оцінюється коефіцієнтом 1,53, а перемога сенегальської збірної – 7,97. Якщо буде нічия в основний час, на таку подію пропонується показник 4. Підсумковий прохід англійців оцінюється коефіцієнтом — 1,23, поляків — 4,41.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди не зустрічались між собою.