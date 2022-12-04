ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Англії прокоментував прийдешній матч проти Сенегалу.

Збірна Англії перебуває на заключній фазі підготовки до матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Сенегалу.

Англія — Сенегал. Напередодні

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт прокоментував стан команди перед початком майбутнього протистояння.

"Збірна Англії готується до будь-якого розвитку подій. Навіть до серії післяматчевих пенальті. Ми вже брали участь у трьох подібних процедурах раніше, і здобули перемоги в двох із них. Проте та сама єдина поразка виявилась найбільш болючою в підсумку. Ми мали зреагувати на невдачу в грі проти Італії та відповідно покращити власні навички.

У нашій грі є багато різних аспектів, які можна виправляти, тому це — лише одне з тих питань, над якими ми працювали останніми місяцями. Ми будемо прагнути виграти гру в основний час, аби уникнути непотрібних овертаймів. Однак, якщо буде потрібно, ми готові зіграти й 120 хвилин, чи навіть більше.

Санчо, Рашфорд та Сака зазнавали невдач під час останніх спроб бити пенальті за збірну, після чого проти них почали використовувати расистські образливі висловлювання. Проте я б без жодних вагань надав би змогу пробити пенальті в майбутньому.

Відверто кажучи, частина приводів для того, що я працює головним тренером, полягає в тому, що можна приносити щастя іншим людям. Звичайно, у нас є своя гордість і ми хочемо досягти професійного рівня. Але ми провели країну у дві неймовірні подорожі останніми великими турнірами, і ви відчуваєте, що є потенціал для ще однієї.

Ми хочемо, щоб так воно й сталось, хочемо викликати посмішки на обличчях людей до кінця цих вихідних. Я думаю, що матч проти Сенегалу буде близьким. Він дійсно може перейти в додатковий час та пенальті, але я думаю, що ми виграємо", — заявив англійський керманич.

Матч Англія — Сенегал відбудеться 4 грудня, о 21:00.