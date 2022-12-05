ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив Гарета Саутгейта провів чотири гри.

На чемпіонаті світу-2022 у Катарі футболісти збірної Англії не здобули жодної жовтої картки.

Англійська команда провела на Мундіалі чотири матчі, зігравши з Іраном (6:2), США (0:0), Уельсом (3:0) та Сенегалом (3:0). У жодній із них не було ні попереджень, ні видалень.

Таким чином, з усіх учасників ЧС-2022 в Англії єдиної немає жовтих карток, ні червоних.

Зазначимо, що збірна Іспанії має одну жовту, а в інших команд — мінімум дві і більше.