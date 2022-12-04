ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив Гарета Саутгейта вчергове зіграв на чемпіонаті світу-2022 в Катарі без пропущених м'ячів.

Колектив Гарета Саутгейта наче й не вилазить із-під шквалу критики, під який підпадає після завершення фактично кожної гри, у незалежності від її підсумку. А як інакше мають ставитись фанати до збірної Англії, чиє чергове несамовито талановите покоління ризикує залишитись без винагород найвищого ґатунку? "Три леви" стали переможцями квартету B, здолавши на своєму шляху Іран (6:2) та Вельс (3:0), і ввічливо поділившись очками зі США (0:0). Але й цього не було достатньо вболівальникам для того, аби остаточно пересвідчитись у потенціалі команди.

Як бачилось наперед, Англії сильно пощастило зі суперниками за раундом 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, бо в квартеті A друге місце залишив за собою Сенегал, і при цьому в його складі не було нападника мюнхенської Баварії Садіо Мане, а власне виступи на турнірі колектив Аліу Сіссе розпочинав із поразки Нідерландам (0:2), які в підсумку очолили групу. Проте Катар (1:3) та Еквадор (1:2) згодом не стримали "левів Теранги", тож у підсумку англійцям потрібно було бути обережними з оцінкою сили суперників.

Безпосередньо ж на футбольному полі вже з перших хвилин почало складатись враження, що Англія настільки впевнена у власній перевазі над опонентами, що не хоче нікуди квапитись, бо результат для неї здавався напередвизначеним питанням. Дивитись за млявою грою "трьох левів" в атаці та трохи боязкою поведінкою чинних чемпіонів Африки було доволі важко, проте посеред тайму Сенегал раптово вирішив усіх нас здивувати.

На 22 хвилині Діа влучив у руку Стоунзу на завершення подачі з правого флангу в центрі штрафного, а з відскоку Ісмаїла Сарр пробив над воротами. І наскільки гучно не волали б футболісти Сіссе на арбітра, пенальті їм на користь ніхто так і не призначив. Проте вже за кілька хвилин постріл усе того ж Діа з лівого кута воротарського дивом на лінії воріт потягнув Пікфорд, після чого Англія нарешті почала прокидатись.

Суперники також трохи взяли участь у перехоплені ініціативи з боку команди Саутгейта, бо почали пропускати контратаки. Саме під час швидких розіграшів на чужій половині й доставляли англійці м’ячі до чужого штрафного, і за лічені хвилини до початку перерви Гендерсон та Кейн уразили чужі ворота з обох боків штрафного майданчика.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Сіссе не мав куди відступати, тому зробив одразу три заміни, які в підсумку жодним чином не допомогли його команді. А тут ще й Англія влаштувала тривалий контроль м’яча на чужій половині від самого початку, тож вийти до воріт Пікфорда не було фізичної змоги. За таких умов уже на 57 хвилині завершення прострілу з лівого флангу від Фодена зусиллями Саки над голкіпером суперників фактично поставило точку в цьому протистоянні. Дивитись за цією грою в подальшому не було жодного сенсу, бо європейська збірна грала в академічний та нудний футбол.

Фінальний свисток сальвадорського арбітра Івана Бартона відправив до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірну Англії. Для Сенегалу турнір добіг кінця.— Сенегал 3:0Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57Пікфорд — Вокер, Стоунз (Даєр, 76), Магвайр, Шоу — Гендерсон, Райс, Беллінгем (Маунт, 77) — Сака (Рашфорд, 64), Кейн, Фоден (Гріліш, 65).Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс — І. Сарр, Н. Менді, Сісс (П. Гує, 46), Діатта (П. Сарра, 46) — І. Ндіає (Б. Дьєнг, 46) — Діа (Дьєду, 72).Попередження: Кулібалі.