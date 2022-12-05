ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Вже згодом показник легенди покориться форварду ПСЖ.

Збірна Бразилії в рамках поєдинку 1/8 чемпіонату світу грає проти Японії та вже веде з рахунком 4:0.

Один з голів команди Тіте забив Неймар, який повернувся до складу після пошкодження. Завдяки цьому форвард наблизився до рекорду Пеле.

Легендарний нападник відзначився 77 м'ячами у складі національної команди, тоді як в Неймара вже 76 голів.

Матч Бразилія — Південна Корея розпочався о 21:00. Слідкуйте за подіями зустрічі в нашій текстовій онлайн-трансляції.