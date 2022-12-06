До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".
У новому випуску "Будемо Розбиратися" розглядаються чергові ще два поєдинки 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі.
Збірна Японії вдруге поспіль у плей-офф мундіалю не змогла втримати переможний результат та поступилась Хорватії уже в серії післяматчевих пенальті.
Бразилія декласувала Південну Корею уже у 1 таймі, після чого дозволила азійській збірній забити гол престижу.
НОВИЙ ВИПУСК БР №41
Таймкоди:
Японія — Хорватія 00:00
Бразилія — Південна Корея 05:19
Розіграш 08:02