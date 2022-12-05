ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 4 грудня 2022, 21:00.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії здобула розгромну перемогу над Сенегалом (3:0) і пробилася до наступної стадії турніру.

Підопічні Гарета Саутгейта відправили у ворота чинного чемпіона Кубка африканських націй три безвідповідних м'ячі, авторами яких стали Джордан Гендерсон, Гаррі Кейн та Букайо Сака.

У чвертьфіналі ЧС-2022 збірна Англії зустрінеться із Францією. Матч відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Англія — Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022:

Англія — Сенегал 3:0

Голи: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз (Даєр, 76), Магвайр, Шоу — Гендерсон, Райс, Беллінгем (Маунт, 77) — Сака (Рашфорд, 64), Кейн, Фоден (Гріліш, 65).



Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Діалло, Якобс — І. Сарр, Н. Менді, Сісс (П. Гує, 46), Діатта (П. Сарра, 46) — І. Ндіає (Б. Дьєнг, 46) — Діа (Дьєду, 72).



Попередження: Кулібалі.