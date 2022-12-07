ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Англійський фулбек висловився про майбутній матч проти Бразилії в чвертьфіналі чемпіонату світу-2022.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі на нас чекає зустріч національних збірних Англії та Франції.

Правий захисник команди "трьох левів" Кайл Вокер поділився очікуваннями від цього протистояння та торкнувся теми очної зустрічі з лідером французів Кіліаном Мбаппе.

"Англія гратиме не проти Мбаппе, а проти збірної Франції. Ми віддамо йому повагу, але я не збираюся стелити йому червону доріжку, щоб він забив. Це з розряду "зроби або помри" — якщо ми програємо, то поїдемо додому.

Я розумію, що мені потрібно зробити — зупинити його. Напевно, це легше сказати, ніж зробити, але я не недооцінюю себе. Раніше я вже стикався з чудовими гравцями, тому ставлюся до цього матчу як до будь-якого іншого.

Я ставитимуся до нього з повагою, на яку він заслуговує, але не надто, тому що ми – Англія. Жоден гравець не створює команду. Це не теніс, це не індивідуальний вид спорту", — цитує слова Вокера Daily Mail.

Нагадаємо, що матч Англія — Франція відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.