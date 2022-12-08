ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Наставник не виключив, що тренуватиме після ЧС-2022.

Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гаал припустив, що може продовжити тренерську кар'єру після завершення ЧС-2022.

"Ніколи не кажи "ніколи". У нас є хороший приклад: Дік Адвокат. Ви, напевно, його не знаєте — він тренував збірну Іраку, хоча він навіть старший за мене. Днями він влаштувався на іншу роботу.

Якщо я отримаю хорошу пропозицію, можливо, я ще трохи продовжу кар'єру. Мені 71 рік, але я виглядаю як Бог", – наводить слова Ван Гаала Voetbal International.

Раніше ван Гаал заявляв, що після ЧС-2022 завершить тренерську кар'єру.