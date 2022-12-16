ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський вінгер пропустив півфінальний матч проти Хорватії.

Нападник національної збірної Аргентини Анхель Ді Марія може з'явитися на полі у півфінальному матчі чемпіонату світу-2022 проти Франції.

Як повідомляє TyC Sports, 34-річний вінгер Ювентуса відновився від травми, через яку він не зіграв у півфіналі мундіалю проти Хорватії, оскільки аргентинцям вдалося забезпечити комфортну перевагу в рахунку вже в першому таймі.

Наголошується, що головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вирішив поберегти Ді Марію до фінального матчу.

Нагадаємо, що у фіналі Аргентина — Франція відбудеться у неділю, 18 грудня, о 17.00. Стежити за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.