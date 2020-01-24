Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги последнего тура нового проекта — Битва редакций.

Завершаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничала с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.

В последнем туре мы утратили лидерство и, как итог, финишировали вторыми. Практически весь сезон мы шли первыми, но в последних турах удача нас покинула и из-за феерических поражений мы завоевали лишь серебро.

Ставка №1

Матчи: Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2 / Лестер — Вест Хэм 4:1 / Реал Сосьедад – Эспаньол 2:0

Прогнозы: Манчестер Юнайтед больше(1.5) / Лестер больше(1.5) / Победа Реал Сосьедад

Коэффициент: 3,58

Ставка: 300 грн

Сумма выигрыша: 0

Делали акцент именно на этом экспрессе и верили, что эти три поединка принесут нам победу в Битве редакций, но у МЮ были свои планы на этот счет. Манкунианцы здорово начали и должны были забивать еще в первом тайме, но затем пропустили и толком не смогли прийти в себя. Другие два матча нашего экспресса зашли без валидола, что еще обиднее.

Ставка №2

Матчи: Наполи – Лацио 1:0 / Эвертон – Ньюкасл 2:2 / Челси — Арсенал Лондон 2:2

Прогнозы: обе забьют / Победа Эвертон / больше(2)

Коэффициент: 3,57

Ставка: 300 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Классика. Эвертон пропускает голы на 94-й и 96-й минутах, упуская победу, а Лацио не забивает на 6-й минуте пенальти, а затем по ходу матча трижды бьет в каркас ворот. Это сухие факты. Удача явно нас покинула.

Ставка №3

Матчи: Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити 0:1

Прогнозы: Победа Шеффилд Юнайтед

Коэффициент: 7,4

Ставка: 138 грн

Сумма выигрыша: 0 грн

Рискнули и, в принципе, небольшие шансы были, ведь долгое время счет был 0:0, но Сити в конце поединка все-таки добился своего.

Итог

В решающем туре нашего с Parimatch проекта мы, увы, не смогли удержать первую строчку. Bigmir)net большую часть сезона был в большом минусе, но ребята собрались и в конце порвали всех. Браво! Isport.ua тоже мог обогнать нас, но не судьба. Увидимся в следующем сезоне!