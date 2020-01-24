Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги последнего тура нового проекта — Битва редакций.
Завершаем организованный Parimatch проект, в котором редакция Football.ua соперничала с коллегами из Bigmir)net и Isport.ua. Цель спора – узнать, кто же лучше прогнозирует спортивные события.
В последнем туре мы утратили лидерство и, как итог, финишировали вторыми. Практически весь сезон мы шли первыми, но в последних турах удача нас покинула и из-за феерических поражений мы завоевали лишь серебро.
Ставка №1
Матчи: Манчестер Юнайтед – Бернли 0:2 / Лестер — Вест Хэм 4:1 / Реал Сосьедад – Эспаньол 2:0
Прогнозы: Манчестер Юнайтед больше(1.5) / Лестер больше(1.5) / Победа Реал Сосьедад
Коэффициент: 3,58
Ставка: 300 грн
Сумма выигрыша: 0
Делали акцент именно на этом экспрессе и верили, что эти три поединка принесут нам победу в Битве редакций, но у МЮ были свои планы на этот счет. Манкунианцы здорово начали и должны были забивать еще в первом тайме, но затем пропустили и толком не смогли прийти в себя. Другие два матча нашего экспресса зашли без валидола, что еще обиднее.
Ставка №2
Матчи: Наполи – Лацио 1:0 / Эвертон – Ньюкасл 2:2 / Челси — Арсенал Лондон 2:2
Прогнозы: обе забьют / Победа Эвертон / больше(2)
Коэффициент: 3,57
Ставка: 300 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Классика. Эвертон пропускает голы на 94-й и 96-й минутах, упуская победу, а Лацио не забивает на 6-й минуте пенальти, а затем по ходу матча трижды бьет в каркас ворот. Это сухие факты. Удача явно нас покинула.
Ставка №3
Матчи: Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити 0:1
Прогнозы: Победа Шеффилд Юнайтед
Коэффициент: 7,4
Ставка: 138 грн
Сумма выигрыша: 0 грн
Рискнули и, в принципе, небольшие шансы были, ведь долгое время счет был 0:0, но Сити в конце поединка все-таки добился своего.
Итог
В решающем туре нашего с Parimatch проекта мы, увы, не смогли удержать первую строчку. Bigmir)net большую часть сезона был в большом минусе, но ребята собрались и в конце порвали всех. Браво! Isport.ua тоже мог обогнать нас, но не судьба. Увидимся в следующем сезоне!