Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch продолжают эпическую битву!

На носу финальные матчи Копа Америка-2021 и чемпионата Европы-2020, а это значит, что пришло время очередной битвы с нашими коллегами. Напомним, что по ходу турнира редакция Football.ua при поддержке Parimatch соревнуется в прогнозировании матчей с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net.

Текущий банк: 5675,15 грн

Первый трофей в сборной Лео

Аргентина — Бразилия (11 июля)

Фантастическое невезение Лионеля Месси на международном уровне рано или поздно должно завершиться, и очень символично будет, если это произойдет в рамках наиболее горячего противостояния Южной Америки. Впрочем, обыграть Бразилию, которая может поднять над головой десятый трофей Копа Америка в своей истории, да еще на ее поле, будет очень сложной задачей. Но это не мешает нам верить в "альбиселесте".

Прогноз: Проход Аргентины

Коэффициент: 2,46

Ставка: 300 грн

Триумф "Скуадры Адзурры"

Италия — Англия (11 июля)

Две наиболее стабильные команды Евро-2020 таки сумели добраться до финального поединка через овертаймы. У Италии осталось чуть меньше сил из-за серии после матчевых пенальти против Испании, однако Роберто Манчини определенно готовит целую связку ключей от обороны Англии. Да и свой первый мяч на турнире команда Гарета Саутгейта уже пропустила, поэтому не видится такой уж неприступной.

Прогноз: Проход Италии

Коэффициент: 2.06

Ставка: 350 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!