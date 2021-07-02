Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch продолжают эпическую битву!

На носу четвертьфинальные матчи Евро-2020, а это значит, что пришло время очередной битвы с нашими коллегами. Напомним, что по ходу турнира редакция Football.ua при поддержке Parimatch соревнуется в прогнозировании матчей с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net. Мы перешагнули экватор и сейчас любая ошибка может стать фатальной.

Текущий банк: 5438,65 грн

Двойник с участием наших

Бельгия — Италия (2 июля)

Нам кажется, что соперники отнесутся друг к другу с максимальным уважением и осторожностью. Играют два главных фаворита на победу в турнире. Ни о каком риске здесь и речи быть не может. Поэтому смело берем низ.

Прогноз: ТМ 2,5

Коэффициент: 1,61

Англия — Украина (3 июля)

Будем рады, если Англия вообще не забьет в этой игре, но все-таки надо смотреть на вещи трезво и иногда отставлять в сторону патриотические настроения. Ставим на то, что Англия забьет первой в этом матче.

Прогноз: Первый гол забьет Англия



Коэффициент: 1,36

Общий коэффициент: 2,22

Ставка: 250 грн

А что там остальные?

Швейцария — Испания (2 июля)

Швейцарцы уже прыгнули выше головы и при любом раскладе на родине их встретят как героев. Но пора и честь знать! Испания с каждым матчем разыгрывается и в этот день должна показать хорошую игру.

Прогноз: Проход Испания



Коэффициент: 1,32

Чехия — Дания (3 июля)

Датчане чудом пролезли в плей-офф, но совсем не выглядят "сладким" соперником. Эта сборная даст бой любой команде, а в игре с чехами — она и вовсе фаворит. Чехи сенсационно выбили из турнира Нидерланды, но в той игре они был исключительно в своей тарелке. С датчанами будет труднее.

Прогноз: Проход Дания



Коэффициент: 1,55

Общий коэффициент: 2,03

Ставка: 250 грн

Итог

В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!