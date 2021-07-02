Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch продолжают эпическую битву!
Украина - Англия на Евро-2012, Getty Images
02 июля 2021, 09:57
На носу четвертьфинальные матчи Евро-2020, а это значит, что пришло время очередной битвы с нашими коллегами. Напомним, что по ходу турнира редакция Football.ua при поддержке Parimatch соревнуется в прогнозировании матчей с журналистами из Isport.ua и Bigmir)net. Мы перешагнули экватор и сейчас любая ошибка может стать фатальной.
Текущий банк: 5438,65 грн
Двойник с участием наших
Бельгия — Италия (2 июля)
Нам кажется, что соперники отнесутся друг к другу с максимальным уважением и осторожностью. Играют два главных фаворита на победу в турнире. Ни о каком риске здесь и речи быть не может. Поэтому смело берем низ.
Прогноз: ТМ 2,5
Коэффициент: 1,61
Англия — Украина (3 июля)
Будем рады, если Англия вообще не забьет в этой игре, но все-таки надо смотреть на вещи трезво и иногда отставлять в сторону патриотические настроения. Ставим на то, что Англия забьет первой в этом матче.
Прогноз: Первый гол забьет Англия
Коэффициент: 1,36
Общий коэффициент: 2,22
Ставка: 250 грн
А что там остальные?
Швейцария — Испания (2 июля)
Швейцарцы уже прыгнули выше головы и при любом раскладе на родине их встретят как героев. Но пора и честь знать! Испания с каждым матчем разыгрывается и в этот день должна показать хорошую игру.
Прогноз: Проход Испания
Коэффициент: 1,32
Чехия — Дания (3 июля)
Датчане чудом пролезли в плей-офф, но совсем не выглядят "сладким" соперником. Эта сборная даст бой любой команде, а в игре с чехами — она и вовсе фаворит. Чехи сенсационно выбили из турнира Нидерланды, но в той игре они был исключительно в своей тарелке. С датчанами будет труднее.
Прогноз: Проход Дания
Коэффициент: 1,55
Общий коэффициент: 2,03
Ставка: 250 грн
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки. Надеемся, что в этот раз мы сможем обойти наших коллег. Интересно, что же там выбрали Isport.ua и Bigmir)net?!