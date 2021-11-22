Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
В деcятом туре нашего с Parimatch у нас зашла одна ставка из трех и мы снова не смогли увеличить наш банк.
Ставка №1
Поединки: Швейцария — Болгария и Северная Ирландия — Италия; ставки Фора — ШВЕЙЦАРИЯ(-2) и Фора — ИТАЛИЯ(-1.5)
Ставка №2
Поединки: Чехия — Эстония и Босния и Герцеговина — Украина; ставки Чехия(-2) и Украина(0)
Ставка №3
Поединки: Черноморец — Динамо и Финляндия забьет гол — ДА; ставки Фора — ДИНАМО КИЕВ(-2) и Финляндия забьет гол — ДА
Итог после тура: 4024,46 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Поединки: Интер Милан — Шахтер Донецк и Атлетико Мадрид — Милан
Ставки: Победитель Интер и Победитель Атлетико
Коэффициент: 2,2
Сумма: 200 грн
Ставка №2
Поединок: Янг Бойз — Аталанта
Ставка: Победа Аталанты
Коэффициент: 1,84
Сумма: 225 грн
РИСК!
Ставка №3
Поединки: Янг Бойз — Аталанта, Челси — Ювентус, Бешикташ — Аякс, СК Днепр-1 — Ворскла
Ставка: БОЛЬШЕ 2.5, Победа Челси, Индивидуальный тотал Аякс — БОЛЬШЕ 1.5, Обе забьют — ДА
Коэффициент: 6,76
Сумма: 100 грн
В одиннадцатом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?