Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В деcятом туре нашего с Parimatch у нас зашла одна ставка из трех и мы снова не смогли увеличить наш банк.

Ставка №1

Поединки: Швейцария — Болгария и Северная Ирландия — Италия; ставки Фора — ШВЕЙЦАРИЯ(-2) и Фора — ИТАЛИЯ(-1.5)

Ставка №2

Поединки: Чехия — Эстония и Босния и Герцеговина — Украина; ставки Чехия(-2) и Украина(0)

Ставка №3

Поединки: Черноморец — Динамо и Финляндия забьет гол — ДА; ставки Фора — ДИНАМО КИЕВ(-2) и Финляндия забьет гол — ДА

Итог после тура: 4024,46 грн

Переходим к следующему туру!

Ставка №1

Поединки: Интер Милан — Шахтер Донецк и Атлетико Мадрид — Милан

Ставки: Победитель Интер и Победитель Атлетико

Коэффициент: 2,2

Сумма: 200 грн

Ставка №2

Поединок: Янг Бойз — Аталанта

Ставка: Победа Аталанты

Коэффициент: 1,84

Сумма: 225 грн

РИСК!

Ставка №3

Поединки: Янг Бойз — Аталанта, Челси — Ювентус, Бешикташ — Аякс, СК Днепр-1 — Ворскла

Ставка: БОЛЬШЕ 2.5, Победа Челси, Индивидуальный тотал Аякс — БОЛЬШЕ 1.5, Обе забьют — ДА

Коэффициент: 6,76

Сумма: 100 грн

В одиннадцатом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?