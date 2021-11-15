Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В девятом туре нашего с Parimatch мы оступились и не смогли увеличить свой банк.

Ставка №1

Поединки: Англия — Албания и Бельгия — Эстония; ставки Фора — АНГЛИЯ(-2) и Фора — БЕЛЬГИЯ(-2.5)

Ставка №2

Поединки: Дания — Фареры и Ирландия — Португалия; ставки Обе забьют — НЕТ и Тотал — БОЛЬШЕ 2.5

Итог после тура: 4258,46 грн

Переходим к следующему туру!

Ставка №1

Поединки: Швейцария — Болгария и Северная Ирландия — Италия

Ставка: Фора — ШВЕЙЦАРИЯ(-2) и Фора — ИТАЛИЯ(-1.5)

Коэффициент: 2,88

Сумма: 150 грн

Ставка №2

Поединки: Чехия — Эстония и Босния и Герцеговина — Украина

Ставка: Чехия(-2) и Украина(0)

Коэффициент: 2,18

Сумма: 200 грн

Ставка №3

Поединки: Черноморец — Динамо и Финляндия забьет гол — ДА

Ставка: Фора — ДИНАМО КИЕВ(-2) и Финляндия забьет гол — ДА

Коэффициент: 2,52

Сумма: 150 грн

В десятом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?