Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
В девятом туре нашего с Parimatch мы оступились и не смогли увеличить свой банк.
Ставка №1
Поединки: Англия — Албания и Бельгия — Эстония; ставки Фора — АНГЛИЯ(-2) и Фора — БЕЛЬГИЯ(-2.5)
Ставка №2
Поединки: Дания — Фареры и Ирландия — Португалия; ставки Обе забьют — НЕТ и Тотал — БОЛЬШЕ 2.5
Итог после тура: 4258,46 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Поединки: Швейцария — Болгария и Северная Ирландия — Италия
Ставка: Фора — ШВЕЙЦАРИЯ(-2) и Фора — ИТАЛИЯ(-1.5)
Коэффициент: 2,88
Сумма: 150 грн
Ставка №2
Поединки: Чехия — Эстония и Босния и Герцеговина — Украина
Ставка: Чехия(-2) и Украина(0)
Коэффициент: 2,18
Сумма: 200 грн
Ставка №3
Поединки: Черноморец — Динамо и Финляндия забьет гол — ДА
Ставка: Фора — ДИНАМО КИЕВ(-2) и Финляндия забьет гол — ДА
Коэффициент: 2,52
Сумма: 150 грн
В десятом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали три ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?