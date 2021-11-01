Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В седьмом туре нашего с Parimatch наши ставки оказались неточными. Ожидали чего угодно, но никак не позора Баварии в Кубке Германии.

Ставка №1

Поединки: Металлист Харьков — Колос Ковалевка и Боруссия Мёнхенгладбах — Бавария; ставки: Проход Металлист и Победитель Бавария

Ставка №2

Поединки: Вест Хэм — Манчестер Сити и Эмполи — Интер Милан; ставки: ТБ 2,5 и ТБ 2,5

Итог после тура: 4410,5 грн





Переходим к следующему туру! Ставка №1 Поединок: Реал Мадрид — Шахтер Донецк Ставка: Реал Мадрид(-2) Коэффициент: 2,07 Сумма: 200 грн Ставка №2 Поединки: Бавария — Бенфика, Вильярреал — Янг Бойз, Спортинг Лиссабон — Бешикташ Ставки: ТБ 3, П1, П1 Коэффициент: 3,23 Сумма: 200 грн

В восьмом туре нашего с Parimatch проекта мы снова сделали две ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?