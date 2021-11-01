В седьмом туре нашего с Parimatch наши ставки оказались неточными. Ожидали чего угодно, но никак не позора Баварии в Кубке Германии. 

Ставка №1

Поединки: Металлист Харьков — Колос Ковалевка и Боруссия Мёнхенгладбах — Бавария; ставки: Проход Металлист и Победитель Бавария

Ставка №2

Поединки: Вест Хэм — Манчестер Сити и Эмполи — Интер Милан; ставки: ТБ 2,5 и ТБ 2,5

Итог после тура: 4410,5 грн

Переходим к следующему туру! 

Ставка №1

Поединок: Реал Мадрид — Шахтер Донецк 

Ставка: Реал Мадрид(-2)

Коэффициент: 2,07

Сумма: 200 грн

Ставка №2

Поединки: Бавария — Бенфика, Вильярреал — Янг Бойз, Спортинг Лиссабон — Бешикташ

Ставки: ТБ 3, П1, П1

Коэффициент: 3,23

Сумма: 200 грн

В восьмом туре нашего с Parimatch проекта мы снова сделали две ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?