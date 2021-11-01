Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
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01 ноября 2021, 16:37
В седьмом туре нашего с Parimatch наши ставки оказались неточными. Ожидали чего угодно, но никак не позора Баварии в Кубке Германии.
Ставка №1
Поединки: Металлист Харьков — Колос Ковалевка и Боруссия Мёнхенгладбах — Бавария; ставки: Проход Металлист и Победитель Бавария
Ставка №2
Поединки: Вест Хэм — Манчестер Сити и Эмполи — Интер Милан; ставки: ТБ 2,5 и ТБ 2,5
Итог после тура: 4410,5 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Поединок: Реал Мадрид — Шахтер Донецк
Ставка: Реал Мадрид(-2)
Коэффициент: 2,07
Сумма: 200 грн
Ставка №2
Поединки: Бавария — Бенфика, Вильярреал — Янг Бойз, Спортинг Лиссабон — Бешикташ
Ставки: ТБ 3, П1, П1
Коэффициент: 3,23
Сумма: 200 грн
В восьмом туре нашего с Parimatch проекта мы снова сделали две ставки и надеемся на победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?