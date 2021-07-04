Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги четвертого тура проекта — Битва редакций.
Радость датчан, getty images
04 июля 2021, 14:21
Все четвертьфинальные поединки чемпионата Европы подошли к концу и мы спешим подвести итоги очередного тура нашей с Parimatch Битвы редакций. Тур получился далеко не лучшим, но главное, что мы остались в плюсе!
Ставка №1
Матчи: Бельгия — Италия 1:2 / Англия — Украина 4:0
Прогноз: ТМ 2,5 / Первый гол забьет Англия
Коэффициент: 2,22
Ставка: 250 грн
Выигрыш: 0 грн
Наш первый двойник оказался только наполовину удачным. Если ставку на "первый забьет Англия" ждать пришлось всего четыре минуты, то бельгийцы и итальянцы уже в первом тайме забили три гола и принесли нам минус.
Ставка №2
Матчи: Швейцария — Испания 1:1 / Чехия — Дания 1:2
Прогноз: Проход Испания / Проход Дания
Общий коэффициент: 2,03
Ставка: 250 грн
Выигрыш: 511,50
То ли дело второй двойник. Испания конечно же заставила понервничать и одержала свою итоговую победу в противостоянии только в серии пенальти. Дания же очень уверенно провела первый тайм, но во втором также имела шансы пропустить два гола и перевести матч в овертайм, но все же дотерпела и прошла в полуфинал.
Итог
В очередном туре нашего с Parimatch проекта у нас зашла только одна ставка, а во второй подвел один из двух пунктов. В итоге, мы получили небольшую прибыль, но продолжаем борьбу за победу в турнире.
Идем дальше! Основная борьба впереди! А как там дела у ISport.ua и Bigmir.net?