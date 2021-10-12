В четвертом туре нашего с Parimatch проекта провалились обе наши ставки, из-за чего мы переместились на третье место. Обидное поражение.

Ставка №1

Поединки: Финляндия — Украина и Венесуэла — Бразилия; ставки: Тотал — МЕНЬШЕ 2.5 и победитель матча — БРАЗИЛИЯ

Ставка №2

Поединки: Италия — Испания и Кипр — Хорватия; ставка: Проход — ИТАЛИЯ и Победитель матча — ХОРВАТИЯ

Итог после тура: 4387,5 грн

Переходим к следующему туру! 

Ставка №1

Поединки: Дания — Австрия и Израиль — Молдова

Ставки: Больше 2 и Больше 2,5

Коэффициент: 2,35

Сумма: 150 грн

Ставка №2

Поединки: Арсенал Лондон — Кристал Пэлас и ФК Львов — Динамо Киев

Ставки: Победитель матча Арсенал Лондон и победитель матча Динамо Киев

Коэффициент: 2,08

Сумма: 150 грн

В пятом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки и надеемся увеличить наш банк. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?