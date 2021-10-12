Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В четвертом туре нашего с Parimatch проекта провалились обе наши ставки, из-за чего мы переместились на третье место. Обидное поражение.

Ставка №1

Поединки: Финляндия — Украина и Венесуэла — Бразилия; ставки: Тотал — МЕНЬШЕ 2.5 и победитель матча — БРАЗИЛИЯ

Ставка №2

Поединки: Италия — Испания и Кипр — Хорватия; ставка: Проход — ИТАЛИЯ и Победитель матча — ХОРВАТИЯ

Итог после тура: 4387,5 грн

Переходим к следующему туру!