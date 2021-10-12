Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
Эмиль Смит-Роу, Getty Images
12 октября 2021, 09:00
В четвертом туре нашего с Parimatch проекта провалились обе наши ставки, из-за чего мы переместились на третье место. Обидное поражение.
Ставка №1
Поединки: Финляндия — Украина и Венесуэла — Бразилия; ставки: Тотал — МЕНЬШЕ 2.5 и победитель матча — БРАЗИЛИЯ
Ставка №2
Поединки: Италия — Испания и Кипр — Хорватия; ставка: Проход — ИТАЛИЯ и Победитель матча — ХОРВАТИЯ
Итог после тура: 4387,5 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Поединки: Дания — Австрия и Израиль — Молдова
Ставки: Больше 2 и Больше 2,5
Коэффициент: 2,35
Сумма: 150 грн
Ставка №2
Поединки: Арсенал Лондон — Кристал Пэлас и ФК Львов — Динамо Киев
Ставки: Победитель матча Арсенал Лондон и победитель матча Динамо Киев
Коэффициент: 2,08
Сумма: 150 грн
В пятом туре нашего с Parimatch проекта мы сделали две ставки и надеемся увеличить наш банк. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?