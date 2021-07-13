Битва редакций

Редакции Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net совместно с Parimatch подводят итоги сезона.

Долгожданный чемпионат Европы подошел к концу и с ним завершился наш с Parimatch проект — Битва редакций. На протяжении месяца редакции трех спортивных изданий — Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net — соревновались в прогнозировании футбольных матчей чемпионата Европы.

Всего мы провели семь туров, в рамках которых каждая редакция сама решала, какие матчи и в каком количестве выбирать для прогнозирования.

После первого тура все редакции вышли "в плюс", однако именно мы оказались на последнем месте. Следующие два тура были менее удачливые для нас, и мы проиграли практически все выигранные ранее деньги, тогда как соперники еще больше увеличили отрыв.

К решающей битве — последнему туру — нам удалось вырваться на второе место, но чтобы догнать лидера нам надо было дать как минимум две точные ставки с хорошим коэффициентом и надеяться на оплошности конкурентов. И мы не прогадали! Победы Аргентины на Копа Америка и Италии на Евро-2020 дали нам отличный прирост денег и первое место в сезоне!

Итоговая таблица выглядит следующим образом:

Таким образом, третий сезон нашего с Parimatch проекта подошел к концу. Благодарим редакции Isport.ua и Bigmir)net за эту битву. Увидимся в новом сезоне!