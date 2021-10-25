Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.
В шестом туре нашего с Parimatch проекта мы наконец смогли сделать правильный выбор и наши обе ставки без проблем зашли. Два двойника из двух и мы вернули практически все ранее утраченные деньги!
Ставка №1
Поединки: Аякс — Боруссия Дортмунд и Шахтер — Реал; ставки Больше 3 и Больше 2,5
Немного понервничали в матче Шахтера, но во втором тайме Реал взялся за дело и спокойно сделал то, что нужно было для нашей ставки. Конечно, лучше было бы если голы залетали бы в ворота Куртуа, но что поделать. Что касается второго матча, то там было забито ровно столько, сколько нам было и нужно.
Ставка №1
Поединки: Барселона — Динамо Киев и Барселона — Реал Мадрид; ставки П1 и Реал не проиграет
Взяли два матча Барселоны и она нас не подвела. В одном случае нам была необходима ее победа, но это та история, когда мы бы не расстроились в случае поражения ставки, ведь каталонцы играли против Динамо! Чуда не случилось. Во втором случае мы уже играли против Барселоны — мы были уверены, что каталонцы не смогут обыграть Реал. И тут чуда не случилось.
Итог после тура: 4810,5 грн
Переходим к следующему туру!
Ставка №1
Металлист очень серьезно относится к Кубку, ведь это турнир, в котором команда может проверить свои силы на фоне коллективов из УПЛ и даже встретится с Шахтером и Динамо. Очередная преграда на пути к первому трофею возродившегося клуба их Харькова — Колос из Ковалевки. И это преграда наверняка будет преодолена. По поводу второго матча — нынешнюю Баварию не остановить и Юлиан Нагельсманн не позволит своим подопечным расслабиться даже на ранних стадиях Кубка. Особенно когда в соперниках столь серьезный коллектив.
Поединки: Металлист Харьков — Колос Ковалевка и Боруссия Мёнхенгладбах — Бавария
Ставки: Проход Металлист и Победитель Бавария
Коэффициент: 1,97
Сумма: 200 грн
Ставка №2
Выбрали два матча, в которых, по нашему мнению, будет "верх". Вряд ли Сити и Вест Хэм будут играть аккуратно в Кубке, а матчи с участием Эмполи — зачастую крайне веселые, c лидерами — особенно.
Поединки: Вест Хэм — Манчестер Сити и Эмполи — Интер Милан
Ставки: ТБ 2,5 и ТБ 2,5
Коэффициент: 2,48
Сумма: 200 грн
В седьмом туре нашего с Parimatch проекта мы снова сделали две ставки и надеемся на еще одну победу. А что там наши конкуренты iSport.ua и Bigmir)net?