Битва редакций

Football.ua совместно с Parimatch подводит итоги очередного тура проекта — Битва редакций.

В шестом туре нашего с Parimatch проекта мы наконец смогли сделать правильный выбор и наши обе ставки без проблем зашли. Два двойника из двух и мы вернули практически все ранее утраченные деньги!

Ставка №1

Поединки: Аякс — Боруссия Дортмунд и Шахтер — Реал; ставки Больше 3 и Больше 2,5

Немного понервничали в матче Шахтера, но во втором тайме Реал взялся за дело и спокойно сделал то, что нужно было для нашей ставки. Конечно, лучше было бы если голы залетали бы в ворота Куртуа, но что поделать. Что касается второго матча, то там было забито ровно столько, сколько нам было и нужно.

Ставка №1

​Поединки: Барселона — Динамо Киев и Барселона — Реал Мадрид; ставки П1 и Реал не проиграет

Взяли два матча Барселоны и она нас не подвела. В одном случае нам была необходима ее победа, но это та история, когда мы бы не расстроились в случае поражения ставки, ведь каталонцы играли против Динамо! Чуда не случилось. Во втором случае мы уже играли против Барселоны — мы были уверены, что каталонцы не смогут обыграть Реал. И тут чуда не случилось.

Итог после тура: 4810,5 грн