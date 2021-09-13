Битва редакций

Редакции спортивных изданий Украинского Медиа Холдинга совместно с компанией Parimatch запускают четвертый сезон проекта "Битва редакций".

Football.ua вместе с партнером Parimatch представляют спецпроект Битва Редакций. Три спортивных издания — Football.ua, Isport.ua и Bigmir)net – примут участие в четвертом сезоне проекта Битва редакций.

Цель нашей гонки — определить сильнейшей редакции в прогнозировании футбольных матчей еврокубков и национальных чемпионатов.

Редакции вышеперечисленных ресурсов получат специальные депозиты от партнера проекта Parimatch в размере 5000 грн и используют их для ставок. Победит тот, на чьем счету в конце 2021 года будет больше денег!

В своих материалах авторы будут указывать свои прогнозы на матчи, по прошествии которых будут подбиваться итоги, указываться суммы выигрыша или проигрыша. В финале проекта будет определен победитель.



Отметим, что в двух первых сезонах побеждала редакция Bigmir)net, тогда как в третьем сезоне сильнейшей оказалась редакция нашего сайта. Постараемся победить снова!

Первый тур уже завтра! До встречи, друзья, мы начинаем!